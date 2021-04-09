شكرا لقرائتكم خبر عن خطوة جديدة من إيهاب جلال لرفع كفاءة حراس مرمى الإسماعيلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب إيهاب جلال المدير الفنى للنادى الإسماعيلى، من مصطفى كمال مدرب حراس مرمى الدراويش بتخصيص تدريبات إضافية للحراس خلال الفترة المقبلة لمعالجة الأخطاء التى تظهر على أداؤهم فى مباريات الفريق الأصفر وتلعب دور البطولة فى خسارة نقاط سهلة، لاسيما أن التوقيت بالغ الصعوبة ولا يتحمل فقدان نقاط جديدة فى ظل تأزم وضع الإسماعيلى بجدول الدوري.

وحدد إيهاب جلال شروط الافراج عن المستحقات المجمدة للاعبين عقب الفوز على المصرى البورسعيدى واستعادة ذاكرة الانتصارات، حيث يشترط جلال استمرار مسيرة الانتصارات وتحسين ترتيب الدراويش في جدول الدوري من أجل صرف المستحقات المجمدة بسبب تراجع النتائج.

ويسعى جلال لاستغلال فترة التوقف الحالية فى تجهيز المصابين والبدلاء لمواجهة الإنتاج الحربى المقرر لها الأول من مايو المقبل على استاد الأهلي والسلام ضمن مباريات الجولة التاسعة عشرة للمسابقة، ويرى جلال أن هذا التوقف فرصة كافية لترتيب أوراق فريقه بعد خوض مباراتين أمام سيراميكا ثم المصرى.

وأعرب محمد فوزى، حارس مرمى الإسماعيلى، عن سعادته باستعادة الدراويش للانتصارات بعد غياب طويل، والفوز على المصرى، فى ديربى القناة، بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى أقيمت مساء الأربعاء، معتذرا على الأخطاء التى وقع فيها خلال اللقاء.

وكتب فوزى، عبر حسابه على انستجرام: "الحمد لله على المكسب يا رجالة، انتوا رجالة وتستهلوا كل خير، وأنا بعتذر لكم وبعتذر للجمهور على الأخطاء، معلش أنا عارف أن مش وقتها وربنا يعلم الواحد بيزعل قد إيه علشان المجهود اللى بتعملوه، بس الحمد لله ربنا رزقنا بالـ3 بونط علشان تعبكم".

ومنح الجهاز الفنى للإسماعيلى بقيادة إيهاب جلال لاعبيه راحة قصيرة للاعبين الأساسيين لمدة 48 ساعة بعد الفوز على المصرى البورسعيدى، وحصد الإسماعيلى انتصارا مثيرا على المصرى بهدفين مقابل هدف، فى الديربى الذى جمعهما ضمن منافسات الأسبوع الــ18 ببطولة الدورى المحلى.

وحقق الإسماعيلي ثاني انتصاراته هذا الموسم، وكان الفوز الأول على المصرى منذ موسم 2017 / 2018 في دربي القنال، سجل فريد شوقي بالخطأ في مرماه، وشكري نجيب هدفا الإسماعيلي في اللقاء، فيما سجل محمد عبد اللطيف جريندو هدف المصري الوحيد.

الفوز رفع رصيد الإسماعيلي إلى النقطة الـ14 في المركز الـ17، فيما تجمد رصيد المصرى عند 26 نقطة فى المركز الرابع.