شكرا لقرائتكم خبر عن الاهلي وسيمبا .. تعرف على تاريخ مواجهات الأحمر مع أندية تنزانيا قبل لقاء الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد قليل يلتقى النادى الاهلي مع نظيره سيمبا التنزانى فى إطار مباريات الجولة السادسة من دور المجموعات بدورى ابطال افريقيا، والتى تقام فى التاسعة مساءا

وسبق والتقى الاهلي مع أندية تنزانيا فى 17 مباراة ، فاز فى 10، وتعادل فى 3 وخسر فى 4 منها.

التقى الاهلي مع يانج افريكانز، فى 8 مباريات فاز فى 5 و تعادل فى اثنان، بينما خسر فى مباراة واحدة .واخر مواجهة جمعت الاهلى مع يانج افريكانز كانت عام 2014 .

كما التقى الاهلي مع سيمبا التنزانى فى 5 مباريات فاز فى 2 و خسر 3 ولم يتعادل، وكانت اخر مباراة جمعت الفريقين اقيمت فبراير الماضى وانتهت بفوز سيمبا بهدف.

مواجهات آخرى جمعت الاهلي مع فريق بامبا موانزا مرتان في بطولة إفريقيا أبطال الكؤوس عام 1993، وفاز الأهلي ذهابًا بخماسية وتعادل في الإياب، ثم التقى فريق ماجي ماجي، في بطولة دوري الأبطال نسخة 1999 في دور الـ32 وفاز الأهلي ذهابا 3-صفر، وكرر فوزه في الإياب بنتيجة 2-صفر.

يتصدر سيمبا قمة المجموعة بـ13 نقطة يليه الاهلي بـ8 نقاط وصعد الفريقين للدور ربع النهائي للبطولة ثم يأتي فيتا كلوب بـ4 نقاط وأخيراً المريخ السوداني بنقطتين.