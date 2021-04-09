نجل فرجاني ساسي يخطف الأنظار في تدريب الزمالك .. صور

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شكرا لقرائتكم خبر عن نجل فرجاني ساسي يخطف الأنظار في تدريب الزمالك .. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تواجد "عدي" نجل فرجاني ساسي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في تدريبات الفريق اليوم الجمعة استعدادا للقاء تونجيت السنغالي.
وحرص لاعبو الزمالك على مصافحة نجل ساسي والتقاط الصور التذكارية معه قبل خوض التدريب الختامي على ملعب النادي.
ويستعد الزمالك للقاء تونجيت بطل السنغال المقرر له في السادسة مساء غدا السبت على ستاد القاهرة الدولي في الجولة السادسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.
نجل فرجاني ساسي
نجل فرجاني ساسي
نجل فرجاني ساسي
فيما، تواجد محمد أبو جبل حارس مرمى الزمالك، في تدريبات الفريق اليوم الجمعة، وحرص لاعبو الفريق والجهاز الفني، على تهنئة أبو جبل بمناسبة عقد قرانه أمس فى حفل عائلى بأحد فنادق التجمع، بعدما خاض مران الفريق استعدادا لمواجهة تونجيث السنغالى في دوري أبطال أفريقيا، حيث انتظم في المران قبل الحفل، وانتظم فى مران اليوم دون الحصول على إجازة استعدادا لمباراة تونجيث.
كما أدى أسامة فيصل لاعب الزمالك، تدريبات تأهيلية على هامش مران اليوم الجمعة، وفضل الجهاز الفني خضوع اللاعب لبرنامج تأهيلي على هامش التدريب بعد مشاركته مع فريق الشباب أمس أمام فريق الإسماعيلي ببطولة الجمهورية.
وخاض لاعبو الزمالك، تقسيمة قوية خلال مران اليوم، وأجرى الجهاز الفني تقسيمة فنية بين اللاعبين، وتم خلالها التركيز على بعض الجوانب الفنية، وحرص المدير الفني على إيقاف التقسيمة لتصحيح بعض الأخطاء.