نجل فرجاني ساسي يخطف الأنظار في تدريب الزمالك .. صور

مران الزمالك اليوم، شهد أداء عبد الله جمعة لاعب الفريق، تدريبات تأهيلية في صالة الجيمانيزيوم، حيث يعاني من الإصابة في العضلة الضامة والتي تعرض لها خلال مشاركته في لقاء مولودية الجزائر الأخير بدوري الأبطال ليتأكد غيابه عن لقاء تونجيث، حيث لم يشارك فى التدريبات الجماعية واكتفي بأداء برنامج تأهيلي.

فيما، تواجد محمد أبو جبل حارس مرمى الزمالك، في تدريبات الفريق اليوم الجمعة، وحرص لاعبو الفريق والجهاز الفني، على تهنئة أبو جبل بمناسبة عقد قرانه أمس فى حفل عائلى بأحد فنادق التجمع، بعدما خاض مران الفريق استعدادا لمواجهة تونجيث السنغالى في دوري أبطال أفريقيا، حيث انتظم في المران قبل الحفل، وانتظم فى مران اليوم دون الحصول على إجازة استعدادا لمباراة تونجيث.

كما أدى أسامة فيصل لاعب الزمالك، تدريبات تأهيلية على هامش مران اليوم الجمعة، وفضل الجهاز الفني خضوع اللاعب لبرنامج تأهيلي على هامش التدريب بعد مشاركته مع فريق الشباب أمس أمام فريق الإسماعيلي ببطولة الجمهورية.

وخاض لاعبو الزمالك، تقسيمة قوية خلال مران اليوم، وأجرى الجهاز الفني تقسيمة فنية بين اللاعبين، وتم خلالها التركيز على بعض الجوانب الفنية، وحرص المدير الفني على إيقاف التقسيمة لتصحيح بعض الأخطاء.