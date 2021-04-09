شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشابات لسلاح سيف المبارزة يودع منافسات بطولة العالم في الفردي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ودع منتخب الشابات لسلاح الشيش منافسات الفردي ببطولة العالم للشباب والناشئين والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 3 إلى 11 ابريل 2021 بالصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي.

وودعت رودينا جعفر المنافسات من دور ال16 بعد خسارتها أمام الأمريكية جاكلين كرول بنتيجة 15-12.

كما ودعت نور حافظ المنافسات من دور ال32 بعد خسارتها أمام زميلتها رودينا جعفر بنتيجة 15-14، بينما خسرت سلمى طارق في دور ال32 من الأوكرانية أناستازيا زيليناتسوفا بنتيجة 15-12.

وأيضا ودعت أية حسين المنافسات من دور ال64 بعد خسارتها أمام زميلتها رودينا جعفر بنتيجة 15-11.

وتضم قائمة الدول المشاركة فى بطولة العالم للسلاح كلا من: “الجزائر وأنجولا والأرجنتين وأرمينيا والنمسا وأذربيجان وبيلاروسيا وبوليفيا وبلغاريا والبرازيل وكندا وكاب فيردى وتشيلى وكولومبيا وكوستاريكا وكوت ديفوار وكرواتيا والدنمارك وإستونيا وفنلندا وجمهورية التشيك وفرنسا وإسبانيا وجورجيا وغانا واليونان والصين وإيران والعراق وايسلندا وايرلندا وإسرائيل وجاميكا والأردن وكازاخستان وليبيا ولبنان وليتوانيا ولوكسمبرج وكراجستان وكوريا والكويت ولاتفيا ومولدوفا والمكسيك وناميبيا ونيجيريا وو جزيرة ايسلندا ومقدونيا ونيكواجو وهولندا وعمان وبنما وباراجواي وبيرو والفلبين وبولندا والبرتغال وبورتوريكو وقطر ورومانيا وروسيا وأفريقيا الوسطى وصربيا وسلوفينيا وسلوفاكيا والسنغال والسويد وسويسرا وتونس وتركيا والإمارات وأوكرانيا وأمريكا وأوزباكستان وفينزويلا وتوجو بالإضافة إلى مصر والهند وأوغندا.

يذكر أن بطولة العالم للسلاح للناشئين والشباب يشارك بها نحو 1079 لاعبا ولاعبة، و 500 مدرب وإدارى من مختلف دول العالم، ويتم تطبيق كافة الاجراءات والتدابير الاحترازية لحماية جميع المشاركين والحفاظ على صحتهم في ظل مجابهة تحديات فيروس كورونا.