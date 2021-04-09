7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الجمعة الموافق 9 أبريل 2021، العديد من الأحداث الرياضية المهمة وأبرزها، 3 مرشحين لخلافة التونسى فرجانى ساسي في الزمالك محليا، و فينجادا يتقاضى 65 ألف دولار راتبا شهريا من اتحاد الكرة.

3 مرشحين لخلافة التونسى فرجانى ساسي في الزمالك محليا

لا يزال ملف تجديد الزمالك لعقد الدولى التونسى فرجانى ساسى لاعب وسط الفريق، لم يتم حسمه حتى الآن سواء بالتجديد أو إعلان الرحيل عن القلعة البيضاء، خاصة أن اللاعب يحظى بحب جماهيرى كبير ويعد من العناصر المميزة في صفوف الفارس الأبيض.

فينجادا يتقاضى 65 ألف دولار راتبا شهريا من اتحاد الكرة

يحصل البرتغالى نيلو فينجادا المدير الفنى الجديد لاتحاد الكرة، على راتب شهرى قدره 65 ألف دولار من خزينة الجبلاية، أى ما يعادل مليون جنيه مصرى، بعد إتمام الاتفاق معه على شغل المنصب خلفا للدكتور محمود سعد المدير الفنى السابق.

حسام عاشور يخضع لأشعة على الخلفية لتحديد إصابته قبل مباريات الكأس

يخضع حسام عاشور لاعب الاتحاد السكندري غدا السبت، لأشعة على العضلة الخلفية لتحديد حجم إصابته وفترة العلاج التى يحتاجها للعودة إلى الملاعب، وكان عاشور قد اشتكى من بعض الآلام فى العضلة الخلفية قبل مباراة المقاولون العرب فى الدوري الأمر الذى جعل حسام حسن مدرب الفريق يستبعده من معسكر الاتحاد.

المقاولون يضع برنامجاً خاصاً للتدريبات فى شهر رمضان

يدرس عماد النحاس المدير الفني لفريق المقاولون العرب، مع جهازه المعاون وضع برنامجاً خاصاً لذئاب الجبل في شهر رمضان المبارك، ليتم تطبيقه منتصف الأسبوع المقبل، ومن المقرر أن يتفق الجهاز الفني مع عبد الرحمن عيسى مدرب أحمل الفريق على النظام الأمثل للاعبين للتدريبات خلال فترة الصيام وقائمة الوجبات المسموح بها والممنوعة خلال الفترة المقبلة.

المهدي سليمان مرشح لتدعيم الأهلي بعد أزمته فى بيراميدز

بات المهدي سليمان حارس مرمى بيراميدز مرشحا لتدعيم حراسة عرين الأهلي في الموسم المقبل، في ظل رغبة لجنة التخطيط بالقلعة الحمراء في التعاقد مع حارس مرمى جديد، ومفاتحة بيتسو موسيماني المدير الفني في ضرورة إيجاد بديل قوي لمحمد الشناوي الحارس الأساسي.

الزمالك يفتح باب تعديل عقد "الونش" لمواجهة الاغراءات الخليجية

قرر مسئولو نادي الزمالك، فتح ملف تعديل عقد محمود حمدي الونش، مدافع الفريق الكروي، خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد تألقه الملفت للنظر خلال الفترة الماضية، مما جعله يدخل دائرة اهتمامات بعض الأندية الخليجية خاصة في الدوري السعودي، ويتعرض لمغريات مادية كبيرة، لكن يتمسك النادي الأبيض باستمراره في الفترة المقبلة.

الإسماعيلي يحدد شرط الإفراج عن المستحقات المجمدة بعد ثنائية المصرى

حدد إيهاب جلال المدير الفني للنادى الاسماعيلى شروط الافراج عن المستحقات المجمدة للاعبين عقب الفوز على المصرى البورسعيدى واستعادة ذاكرة الانتصارات، حيث يشترط جلال استمرار مسيرة الانتصارات وتحسين ترتيب الدراويش في جدول الدوري من أجل صرف المستحقات المجمدة بسبب تراجع النتائج.