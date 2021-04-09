شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يغلق ملف رحيل الجهاز الفني للنحاس نهائياً للتركيز في الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد عادل فتحي، عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على قطاع الكرة، أن مجلس إدارة النادي قرر غلق ملف رحيل الجهاز الفني بقيادة عماد النحاس بشكل تام، في ظل الشائعات التي يتعرض لها النادي عقب كل مباراة والتي تتحدث عن رحيل النحاس وجهازه الفني عن المقاولون.

وقال عادل في تصريحات لـ ”الخليج 365”: أغلقنا هذا الملف بشكل تام للتركيز في الملعب، ولا يصح أن نفتح ملف رحيل الجهاز الفني عقب كل مباراة هذا يشتت اللاعبين جلسنا مرة واحدة مع النحاس واتفقنا على الأمر.

أضاف: عماد النحاس لم يتقدم باستقالته مرة أخرى لأنه ملتزم بقرار الإدارة ويركز حالياً مع الفريق وهو قادر على إخراجه من تلك الكبوة التي يتعرض لها كما فعل من قبل.

واختتم عضو مجلس إدارة المقاولون: اللاعبون يبذلون أقصى جهدهم للعودة من جديد وندعمهم في ذلك وجميع الفرق تتعرض لكبوات والمقاولون قادر على تخطي هذه الأزمة.

وعاد المقاولون العرب إلى التدريبات، أمس الخميس، بعد فترة الراحة التي حصل عليها اللاعبون لمدة 48 ساعة عقب مباراة الاتحاد السكندري في الجولة 18 والتي انتهت بفوز زعيم الثغر برباعية مقابل هدفين.

ويستعد المقاولون العرب لمواجهة وادى دجلة يوم 22 أبريل، وذلك عقب تعديل موعد المباراة مؤخراً بعدما كان من المقرر إقامتها يوم 2 مايو المقبل.

ويعمل الجهاز الفنى لذئاب الجبل بقيادة عماد النحاس مدرب الفريق، على تصحيح الأخطاء التى شهدتها الفترة الماضية، والتى كبدت الفريق 10 هزائم ليتراجع إلى المركز الـ15 بجدول مسابقة الدورى العام.

ويحتل المقاولون العرب المركز الـ15 فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 15 نقطة، حصدها ذئاب الجبل بعد 17 مباراة حيث فازوا فى 4 مباريات وتعادلوا فى 3 أخرى، وتلقوا الهزيمة فى 10 لقاءات، وسجل لاعبو المقاولون 17 هدفاً واستقبلت شباكهم 25 هدفاً آخر.