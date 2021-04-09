شكرا لقرائتكم خبر عن سيدات الأهلى يهزمن الزمالك فى أول أيام الدورة المجمعة الأولى لدورى اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق سيدات كرة اليد بالنادى الأهلى على نظيره الزمالك بنتيجة 33/24 فى إطار أول أيام الدورة المجمعة الأولى من نهائيات دورى سيدات اليد للموسم الحالى التى تقام أيام 9 و10 و11 أبريل الجارى.

بينما يشهد اليوم الثانى غدا السبت مواجهتين بين كل من الأهلى مع الشمس ، وسبورتنج مع الزمالك، فيما تشهد الجولة الأخيرة فى هذه الدورة المجمعة لقائين بين الزمالك مع الشمس، وسبورتنج مع الأهلى.

فيما تقام على مدار اليوم الجمعة الجولة الثانية عشر من نهائيات دورى المحترفين للرجال بلقاءات بين كل من: سبورتنج مع الأهلى والأولمبى مع الطيران والزمالك مع طلائع الجيش والزهور مع هليوبوليس.

بينما ستقام الجولة الثالثة عشر يوم 15 أبريل بمواجهات بين كل من: الزهور مع الأهلى والزمالك مع الطيران وطلائع الجيش مع سبورتنج وهليوبوليس مع الأولمبى، على أن تشهد الجولة الأخيرة لقاءات بين الأهلى مع الزمالك والزهور مع الطيران وهليوبوليس مع سبورتنج وطلائع الجيش مع الأولمبى.