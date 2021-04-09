شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن مباراة الأهلي وسيمبا الليلة في ختام دور المجموعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

رغم تأهل الأهلي لربع نهائي دوري أبطال أفريقيا إلا أن الجماهير تترقب مباراة الفريق أمام سيمبا التنزاني الليلة من أجل رؤية فريقه يرد إعتباره أمام الفريق التنزاني الذي هزم المارد الأحمر، وتُعد هذه هي الخسارة الوحيدة للأهلي في النسخة الحالية من بطولة أفريقيا التى يحمل الأحمر لقبها.

في التقرير التالي، نلقي أهم المعلومات الخاصة بمباراة الاهلي وسيمبا وإلى التفاصيل:

س: ماذا عن موعد وملعب مباراة الأهلي وسيمبا؟

ج: يلتقي الأهلي مع سيمبا في التاسعة مساء اليوم الجمعة على استاد "الأهلي والسلام"، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ج: يحتاج الأهلي لتحقيق فوز معنوي بعد تأكد صعود الفريقين إلى دور الثمانية الأفريقي وحسم المركزين الأول والثاني عن المجموعة الأولى، ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز في لقاء اليوم من أجل رد الاعتبار بعد الهزيمة من سيمبا في الجولة الثانية بدور المجموعات.

س: ماذا يحتاج الاهلي من مباراة الليلة أمام سيمبا؟

كما يبحث المارد الأحمر عن فوز لتحفيز لاعبيه على مواصلة العروض القوية، وتصحيح الأخطاء التي وقع فيها اللاعبين خلال مباراة المريخ الأخيرة وكذلك استعادة الثقة في النفس بعد تراجع مستوى أكثر من لاعب خلال الفترة الماضية، أبرزهم محمد هاني وبدر بانون وعمرو السولية.

س: ما هي قائمة الأهلي لمباراة الليلة؟

ج: قائمة الأهلي للمباراة ، تضم كلاً من : محمد الشناوي وأحمد رمضان بيكهام ورامي ربيعة ومروان محسن ومحمد شريف ووليد سليمان ‏وأيمن أشرف وبدر بانون وحسين الشحات وأليو ديانج وعلي لطفي وعمرو السولية وصلاح ‏محسن ومحمد مجدي اقفشة وسعد سمير وناصر ماهر وأكرم توفيق ووالتر بواليا وطاهر محمد ‏وجونيور أجايي ومحمد هاني ومصطفى شوبير.‏

س: ماذا عن غيابات الأهلي أمام سيمبا الليلة؟

ج: الأهلي يفقد على معلول ومحمود وحيد وياسر إبراهيم للإصابة ، كما يغيب كهربا لأسباب فنية.

س: ماذا عن ترتيب مجموعة الأهلي قبل لقاء سيمبا؟

ج: سيمبا في القمة بـ13 نقطة يليه الاهلي بـ8 نقاط وصعد الفريقين للدور ربع النهائي للبطولة ثم يأتي فيتا كلوب بـ4 نقاط وأخيراً المريخ السوداني بنقطتين.