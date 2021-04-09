شكرا لقرائتكم خبر عن مران الزمالك.. التأهيل يكشف غياب عبد الله جمعة أمام تونجيث وظهور العريس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى عبد الله جمعة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات تأهيلية في صالة الجيمانيزيوم اليوم الجمعة، حيث يعاني من الإصابة في العضلة الضامة والتي تعرض لها خلال مشاركته في لقاء مولودية الجزائر الأخير بدوري الأبطال.

وحرص عبد الله جمعة على متابعة تدريبات الزمالك اليوم الجمعة الذي أقيم على استاد عبد اللطيف أبو رجيلة استعدادا للقاء بطل السنغال، تونجيث بعدما تأكد غيابه عن اللقاء المقرر له السادسة مساء غد السبت على ستاد القاهرة الدولي في الجولة السادسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، حيث لم يشارك فى التدريبات الجماعية واكتفي بأداء برنامج تأهيلي.

فى سياق آخر، تواجد محمد أبو جبل حارس مرمى الزمالك، في تدريبات الفريق اليوم الجمعة استعدادا للقاء تونجيت السنغالي، وحرص لاعبو الفريق والجهاز الفني، على تهنئة أبو جبل بمناسبة عقد قرانه أمس. وعقد محمد أبو جبل حارس مرمى الزمالك، قرانه أمس فى حفل عائلى بأحد فنادق التجمع، بعدما خاض مران الفريق استعدادا لمواجهة تونجيث السنغالى في دوري أبطال أفريقيا، حيث انتظم في المران قبل الحفل، وانتظم فى مران اليوم دون الحصول على إجازة استعدادا لمباراة تونجيث. فيما أدى أسامة فيصل لاعب الزمالك، تدريبات تأهيلية على هامش مران اليوم الجمعة، وفضل الجهاز الفني خضوع اللاعب لبرنامج تأهيلي على هامش التدريب بعد مشاركته مع فريق الشباب أمس أمام فريق الإسماعيلي ببطولة الجمهورية. وخاض لاعبو الزمالك، تقسيمة قوية خلال مران اليوم، وأجرى الجهاز الفني تقسيمة فنية بين اللاعبين، وتم خلالها التركيز على بعض الجوانب الفنية، وحرص المدير الفني على إيقاف التقسيمة لتصحيح بعض الأخطاء. ويعلن الفرنسي كارتيرون المدير الفني للزمالك، قائمة الفريق المقرر أن تخوض مباراة تونجيث السنغالي، عقب انتهاء المران اليوم، قبل توجه المدير الفني لاستاد القاهرة لعقد مؤتمر صحفي هناك للحديث عن مباراة الغد. فيما يخوض فريق تونجيث مرانه الرئيسي في السادسة مساء اليوم بإستاد القاهرة، بعد الوصول للقاهرة، مساء الثلاثاء الماضي، وخوض الفريق تدريباته بفندق الإقامة لحين خوض المران الرئيسي اليوم بملعب مباراة الغد. ويستعد فريق الزمالك لمباراة تونجيث تحت شعار "فاضل على التأهل خطوة"، بعد تخطى المرحلة الأولى فى رحلة التأهل للدور المقبل بالفوز على مولودية الجزائر، السبت الماضى، فى الجولة الخامسة لدورى الأبطال، ويتبقى تحقيق الفوز على تونجيث السنغالي بالجولة الأخيرة وانتظار سقوط المولودية أمام الترجي بنفس الجولة في تونس.



مران الزمالك (10)



مران الزمالك (11)



مران الزمالك (12)



مران الزمالك (13)



مران الزمالك (14)



مران الزمالك (15)



مران الزمالك (16)



مران الزمالك (17)



مران الزمالك (18)



مران الزمالك (19)



مران الزمالك (20)



مران الزمالك (21)



مران الزمالك (22)



مران الزمالك (23)



مران الزمالك (24)



مران الزمالك (25)



مران الزمالك (1)



مران الزمالك (2)



مران الزمالك (3)



مران الزمالك (4)



مران الزمالك (5)



مران الزمالك (6)



مران الزمالك (7)



مران الزمالك (8)