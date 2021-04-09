شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ أسوان يتدخل لإنقاذ زهرة الجنوب من أزمته المالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تدخل اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، لإنقاذ فريق أسوان من أزمته المالية الأخيرة، بعد تأخر مستحقات لاعبي الفريق والجهاز الفني بالإضافة إلى بعض الدفعات المتأخرة من تكاليف معسكر الفريق في القاهرة وتكاليف استاد أسوان بعد تطويره، وكان مجلس إدارة أسوان برئاسة اللواء أحمد سليمان قد لجأ إلى أشرف عطية للبحث عن حل سريع لإنقاذ النادي.

وأكد رئيس أسوان في تصريحات لـ "الخليج 365، أن اللواء أشرف عطية قام بالتواصل مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضه حيث والاتففاق مع شركة استادات حيث تم التوصل إلى منح نادي اسوان تخفيض 30 في المائه من قيمه إيجار الملعب مع تأجيل الدفع لحين الحصول على باقي الدفعات المتأخرة من الشركة الراعية.

وأضاف اللواء أحمد سليمان: المحافظ تواصل أيضاً مع شركه الكهرباء من أجل مستحقات تأجير عدد2محول كهرباء احتياطي لإضاءة الملعب والمستشفى الجامعي لإجراء مسحة كورونا للاعبين، وأصحاب فندق إقامة اللاعبين بأسوان والقاهرة لتأجيل مطالبة نادي اسوان بأي مستحقات مالية، وتمت الاستجابة لطلباته.

واختتم رئيس أسوان: اللواء أشرف عطية لا يبخل عن دعم النادي في أي وقت سواء ماديا أو معنوياً ويذلل كل العقبات في سبيل استمرار مسيرة الفريق في مشوار الدوري الممتاز مما كان له أكبر الأثر في رفع الروح المعنوية للاعبين وتحقيق الفوز الكبير.

ويحتل أسوان المركز الـ 12 في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 20 نقطة، حصدها أبناء الجنوب بعد 17 مباراة حيث فازوا في 5 مباريات وتعادلوا في مثلهم وتلقوا الهزيمة في 7 مباريات أخرى، وسجل لاعبو أسوان 11 هدفاً واستقبلت شباكهم 21 هدفاً أخر.