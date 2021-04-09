مران الزمالك.. جلسة كارتيرون مع اللاعبين.. تدريبات تأهيلية لـ "جمعة".. وظهور نجل ساسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رامي بشاي:

واصل فريق الزمالك، اليوم الجمعة، تحضيراته لمباراته يوم غد السبت أمام نظيره تونجيت السنغال ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وحرص المدير الفني الفرنسي للزمالك، باتريس كارتيرون، على عقد جلسة مع لاعبي الفريق قبل انطلاق المران؛ حيث طالبهم بضرورة التركيز أمام تونجيت لتحقيق الفوز واستغلال الفرص التي ستسنح لهم من للتسجيل، مشدداً على ثقته في قدرات اللاعبين على تحقيق الفوز في اللقاء.

وأخضع كارتيرون اللاعبين خلال المران لتقسيمة قوية تم خلالها التركيز على بعض الجوانب الفنية، كما أوقف كارتيرون التقسيمة لتصحيح بعض الأخطاء.

وفضل الجهاز الفني بقيادة كارتيرون، خوض لاعب فريقه أسامة فيصل، لتدريبات تأهيلية على هامش المران بعد مشاركته مع فريق الشباب أمس أمام فريق الإسماعيلي ببطولة الجمهورية.

وأدى عبد الله جمعة، على هامش المران أيضاً تدريبات تأهيلية في صالة الجيمانيزم؛ إذ يُعاني من الإصابة في العضلة الضامة التي تعرض لها خلال مشاركته في لقاء مولودية الجزائر الأخير بدوري الأبطال.

وتواجد حارس الفريق، محمد أبو جبل بالتدريبات؛ حيث حرص لاعبو الفريق والجهاز الفني، على تهنأته بمناسبة عقد قرانه يوم أمس الخميس.

وتواجد على هامش المران أيضاً، عدي نجل المحترف التونسي بصفوف الفريق، فرجاني ساسي؛ حيث حرص لاعبو الفريق على مصافحته والتقاط الصور التذكارية معه قبل خوض التدريب الختامي على ملعب النادي.

وفي سياق متصل، أشار رئيس الجهاز الطبي لفريق الزمالك، محمد أسامة، إلى أن نتائج المسحة التي خضع لها جميع لاعبي الفريق وأعضاء الجهاز الفني والجهازين الطبي والإداري قبل لقاء تونجيت السنغالي جاءت سلبية.