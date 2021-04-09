أبوريدة يلتقي وزير الرياضة السعودي بالرياض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان حسن:

استقبل وزير الرياضة السعودي سمو الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل بمكتبه بالعاصمة السعودية الرياض، المهندس هاني أبوريدة عضو المجلس الأعلى للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، في حضور الأستاذ ياسرىالمسحل، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم.

وتباحث الجانبين حول كافة الأمور المتعلقة بالكرة العربية وأنشطة الاتحاد العربي لكرة القدم وأهمية التعاون المصري السعودي في كافة المجالات وكيفية العمل على إقامة مشروعات مشتركة بين الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ونظيريه السعودي والعربي لكرة القدم.

وعلى هامش اللقاء قام سمو الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل بتهنئة المهندس أبوريدة على نجاحه في الحفاظ على مقعده بالمجلس الأعلى للفيفا والمكتب التنفيذي بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم، مشيدا بكونه الممثل الأقدم للعرب في تاريخ الفيفا، ما يحمله الكثير من الالتزامات نحو بلده مصر وأمته العربية، وأبدى سعادته بلقائه مشددا على ضرورة الدعم والاستفادة العربية من مكانة المهندس هاني أبوريدة الدولية الكبيرة.