رسميا.. اتحاد الكرة يتمسك بالتحكيم المصري في القمة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

أصدرت اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد الرة بياناً رسمياً أعلنت فيه تمكسها بالاستعانة بالحكام المصريين لإدارة مباراتي القمة ببطولة الدوري الممتاز.

ورفض الأهلي والزمالك في وقت سابق التحكيم المصري لمبارتي القمة بعد إعلان لجنة الحكام الاعتماد على الحكام المصريين لإدارة القمة.

وقالت اللجنة الثلاثية في بيانها إنها على ثقة كبيرة في التحكيم المصري وحكامه الذين يعدون الأفضل على مستوى القارة الأفريقية مشددة على أنه الأمر التي تستند عليه في قرارها .

وأكدت اللجنة الثلاثية احترامه لرؤية عناصر المسابقة كافة، إلا أن التوقيت الحالي يعد الأنسب في العودة مرة إخرى لإسناد مهمة إدارة مباراة القمة إلى الحكام المصريين مطالبة جميع الأطراف بتشجيع هذه الخطوة من أجل الارتقاء باللعبة.

وأنهت اللجنة " نضع نصب عيننا مع مصالح أطراف المسابقة مصلحة المسابقة ذاتها ومدى تأثيرها على الكرة المصرية بشكل عام، وسعيًا نحو وضعها في مكانتها الملائمة على مستوى العالم وهي تحتفل هذا العام بمرور مائة سنة على انطلاقتها ، الأمر الذي يجعلها في مصاف متقدمة ومحط أنظار دول عديدة".

ويلعب الأهلي مع الزمالك في الساعة التاسعة والنصف من مساء الـ 18 من أبريل القادم مساء في المباراة المؤجلة من الأسبوع الرابع لبطولة الدوري والتي يحتضنها ستاد القاهرة الدولي.