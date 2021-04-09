زيدان: أتمنى بقاء ميسي في برشلونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، أنه لا يرغب في أن يكون كلاسيكو الغد أمام برشلونة هو الأخير للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أسطورة الفريق الكتالوني.

ويستضيف ريال مدريد فريق برشلونة غدا السبت في تمام الساعة 9:00 مساءً على ملعب ألفريدو دي ستيفانو ضمن منافسات الجولة الـ30 من بطولة الدوري الإسباني.

وبدأ زيدان الحديث في المؤتمر الصحفي عن الاستعدادات للمباراة ضد برشلونة قائلا: "سنجهزها بنفس الطريقة كما في اليوم السابق. نعلم أنها ستكون مباراة صعبة ، لكننا تم تحضيرها."

وبخصوص ما إذا كانت نتيجة هذه المباراة ستحسم بطل الدوري، علق زيدان: "أتليتكو ​​هو الفريق الذي يمتلك الأفضلية. ومهما حدث ، سنضطر إلى لعب الدوري حتى النهاية . أي فريق يمكنه الفوز. لذلك نحن لن تعرف حتى النهاية ".

وأضاف: "نحن نعمل كل يوم في تحضير الأشياء بنفس الطريقة. نريد تحقيق كل شيء. الشيء الجيد هو أننا في لحظة رائعة وعلينا أن نستمر. لدينا الكثير على المحك. نحن على قيد الحياة في كلا المسابقتين، الخطر غير متوفر".

وبشأن الإصابات وإمكانية ضم كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان، علق الفرنسي: "أنا لا أتحدث عن لاعبين ليسوا لنا. إيدن غير موجود. نحن سعداء بفينيسيوس. لا نحب وجود الكثير من اللاعبين المصابين، لكن لدينا فريق كبير حيث يلتزم جميع اللاعبين".

وأشار زيدان إلى أن هازارد سيكون متاحًا لزيارة برشلونة للعاصمة الإسبانية أم لا قائلا: "ستراه يوم السبت، مشاركته في المباراة تعتمد على مشاعر اللاعب، هناك عملية تعافي ومشاعره مهمة للغاية لمعرفة ما إذا كان مستعدًا للعب في الملعب."

وأكد زيدان أنه لا يرغب في أن يكون كلاسيكو السبت هو آخر كلاسيكو لسيرجيو راموس قائد الفريق قائلا: "آمل ألا تكون آخر مبارياته في الكلاسيكو، لن يكون قادرًا على التواجد هناك، إنه لأمر مخز، لكني آمل أن يبقى هنا."

وحول ما إذا كان فينيسيوس سيكون أحد أفضل لاعبي المستقبل، أجاب زيدان: "نحن سعداء، يجب أن نتركه وشأنه، يجب ألا نتحدث عن كونه الأفضل، هناك الكثير من الضوضاء. إنه في حالة تركيز كبيرة".

وواصل زيدان حديثه عن المباراة قائلا: "نريد الفوز في جميع المباريات، لا يوجد شيء آخر، النقاط الثلاث هي نفس نقاط إيبار، رغم أن التداعيات ليست هي نفسها. لا أفكر في الخسارة ولا أعتقد أن المسافة ستكون كبيرة، سنقدم كل شيء".

وتم سؤال زيدان مرة أخرى حول إمكانية وصول مبابي إلى مدريد، ليرد المدرب الفرنسي قائلا: "أنا أعرفه ونعرف بعضنا البعض جيدًا. هذا كل شيء. إنه ليس لاعبا في فريقي ولا يمكنني التحدث عن أي شيء. ما الذي يريد القيام به في المستقبل. سنرى."

وردا على سؤال: "هل يرغب زيدان في أن يكون آخر كلاسيكو لليونيل ميسي؟"، أوضح زيدان بصوت عالٍ وواضح: "أتمنى أن يبقى هناك في برشلونة، وهذا جيد".

وخاض الأرجنتيني ست مباريات ضد مدريد دون أن يجد هدفا ، وعلق زيدان قائلا: "نعرف اللاعب هو ولن يتغير. لا يهم إذا كان لا يسجل، فما زلنا نلعب ضد برشلونة وضده وجميعهم جيدون للغاية. سنحاول كما هو الحال دائمًا، سنواجههم ونتمنى تقديم مباراة جيدة".