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رسميا.. تغيير حكم الكلاسيكو

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم استبدال حكم مباراة الكلاسيكو بين وبرشلونة غدا السبت في الجولة الـ30 من بطولة .

وقررت اللجنة الفنية للحكام بالاتحاد الإسباني، اليوم الجمعة، استبدال الحكم ماتيو لاهوز الذي تعرض لإصابة عضلية بالحكم جيل مانزانو لإدارة الكلاسيكو.

وعلى الأرجح أن الإسباني ماتيو لاهوز تعرض للإصابة في مباراة بايرن ميونيخ الألماني وباريس سان جيرمان بذهاب ربع نهائي ، ليتم إسناد مهمة إدارة الكلاسيكو لمانزانو بدلا منه.

يُذكر أن يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 65 نقطة، وخلفه ريال مدريد في المركز الثالث بـ63 نقطة، بينما يتصدر أتلتيكو مدريد الترتيب بـ66 نقطة.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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