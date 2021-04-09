رسميا.. تغيير حكم الكلاسيكو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم استبدال حكم مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة غدا السبت في الجولة الـ30 من بطولة الدوري الإسباني.

وقررت اللجنة الفنية للحكام بالاتحاد الإسباني، اليوم الجمعة، استبدال الحكم ماتيو لاهوز الذي تعرض لإصابة عضلية بالحكم جيل مانزانو لإدارة الكلاسيكو.

وعلى الأرجح أن الإسباني ماتيو لاهوز تعرض للإصابة في مباراة بايرن ميونيخ الألماني وباريس سان جيرمان بذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، ليتم إسناد مهمة إدارة الكلاسيكو لمانزانو بدلا منه.

يُذكر أن برشلونة يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 65 نقطة، وخلفه ريال مدريد في المركز الثالث بـ63 نقطة، بينما يتصدر أتلتيكو مدريد الترتيب بـ66 نقطة.