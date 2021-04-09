يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر مشاهدة مباراة شباب الاهلي دبي والنصر في نهائي كأس الخليج العربي الاماراتي، ضمن أهم مباريات اليوم الجمعة 9-4-2021.

يستقبل استاد نادي الشارقة، للمرة الأولى نهائي كأس الخليج العربي الاماراتي، والذي يجمع شباب الاهلي دبي والنصر في ديربي منتظر على “كأس الخمسين”.

وأطلقت رابطة المحترفين الاماراتية على كأس الخليج العربي الاماراتي في نسختها الـ13 شعار “كأس الخمسين”، احتفاءً بالذكرى الـ 50 لتأسيس دولة الامارات.

وتعد المباراة النهائية اليوم بين شباب الاهلي دبي والنصر، هي نسخة مكررة عن الموسم الماضي 2019-2020 والتي توج فيها العميد بلقبه الثاني على ملعب زعبيل بنتيجة (2-1).

وسيتطلع فريق النصر إلى أن يكون أول فريق ينجح في الاحتفاظ بلقب الكأس موسمين على التوالي في مشواره نحو اللقب الثالث، بعدما توج بالبطولة في نسختي 2014-2015 على حساب الشارقة، و2019- 2020 على حساب منافسه الحالي شباب الاهلي دبي.

في المقابل، سيبحث شباب الاهلي دبي عن رد الاعتبار لتحقيق كأس الخليج العربي الاماراتي للمرة الخامسة في تاريخه، بعدما نال لقب البطولة في 4 مناسبات سابقة مواسم 2011-2012، 2013-2014، 2016-2017، 2018-2019.

وتنقل مباراة شباب الاهلي دبي والنصر على قناة أبو ظبي الرياضية بصوت المعلق “أحمد الحامد”، كما تنقل على قناة دبي الرياضية بصوت “عبد الله السعدي”.

وتنطلق صافرة بداية مباراة شباب الاهلي دبي والنصر في تمام الساعة 15:05 بتوقيت جرينتش، 17:05 بتوقيت مصر، 18:05 بتوقيت السعودية، 19:05 بتوقيت الامارات.

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