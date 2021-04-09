يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر مشاهدة مباراة شباب بلوزداد وصن داونز في دوري ابطال افريقيا، ضمن مباريات اليوم الجمعة 9-4-2021، لحساب الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات.

يطمح فريق شباب بلوزداد في بلوغ دور ربع نهائي دوري ابطال افريقيا عندما يحل ضيفًا على صن داونز في ملعب لوفتوس فيرسفيلد بمدينة بريتوريا.

ويحتاج شباب بلوزداد إلى تحقيق الفوز على صن داونز لخطف بطاقة التأهل الثانية، أو التعادل بشرط أن يخسر الهلال السوداني أو يتعادل هو الآخر مع مازيمبي الكونغولي.

ويتصدر صن داونز ترتيب المجموعة برصيد 13 نقطة، ويأتي شباب بلوزداد في المركز الثاني برصيد 6 نقاط، ويتواجد الهلال في المركز الثالث وفي رصيده 4 نقاط، بينما يتذيل مازيمبي الترتيب بنقطتين.

وتنقل مباراة شباب بلوزداد وصن داونز على قناة بي إن سبورتس 3، بصوت المعلق الرياضي الجزائري “حفيظ دراجي”، كما ينقل على قناة بين سبورت كونيكت.

وتنطلق صافرة بداية مباراة شباب بلوزداد وصن داونز في تمام الساعة 13:00 بتوقيت جرينتش، 14:00 بتوقيت الجزائر، 15:00 بتوقيت مصر، 16:00 بتوقيت السعودية.

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