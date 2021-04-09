شكرا لقرائتكم خبر عن سلبية مسحة لاعبي الزمالك قبل لقاء تونجيت السنغالي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، سلبية مسحة جميع لاعبي الفريق وأعضاء الجهاز الفني والجهازين الطبي والإداري قبل لقاء تونجيت السنغالي.

وخضع لاعبو الفريق لمسحة طبية بعد تدريب أمس تحت إشراف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» قبل مواجهة الفريق السنغالي.

ويستعد الفريق للقاء تونجيت بطل السنغال المقرر له في السادسة مساء غد السبت على استاد القاهرة الدولي في الجولة السادسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وشدد الدكتور محمد أسامة على أن الزمالك ملتزم بكافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كوفيد كورونا المستجد، سواء من ناحية الاقامة الفردية لجميع أعضاء الفريق والأجهزة الفنية والإدارية والطبية في فندق الإقامة خلال المعسكرات أو الالتزام بالتعقيم الشديد لجميع الأدوات والمعدات التي يستخدمها الجهاز الفني واللاعبون خلال التدريبات.

ويسعي الزمالك لتحقيق الفوز على فريق تونجيت السنغالي وانتظار ما ستسفر عنه نتيجة مباراة الترجي التونسي والمولودية الجزائري خلال المباراة التي ستجمعهما في نفس توقيت مباراة الزمالك وتونجيت.