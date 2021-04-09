شكرا لقرائتكم خبر عن ريال مدريد ضد برشلونة: استمرار غياب هازارد وكارفخال قبل موقعة الكلاسيكو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي ريال مدريد عن قائمته لمباراة القمة المرتقبة غدًا السبت ضد برشلونة، في كلاسيكو يجمع بين الفريقين ضمن مباريات الجولة 30 من الليجا الإسبانية.

وضمت قائمة حامل لقب الدوري 19 لاعبًا من الفريق الأول في ظل الإصابات التي ضربت النادي طوال الموسم، ومستمرة حتى الآن.

وشهدت القائمة استمرار غياب العناصر الرئيسية مثل القائد سيرخيو راموس، والمدافع رفاييل فاران المصاب بـ فيروس كوفيد 19، مع عدم عودة الظهير الأيمن داني كارفخال أو النجم البلجيكي إيدن هازارد الذي تدرب مؤخرًا، لكن يبدو ان مستوى لياقته البدنية الحالي لا يساعده على دخول قائمة المباريات.

وسيستمر المدرب زين الدين زيدان في الإعتماد على الثنائي ميليتاو وناتشو في قلب الدفاع، في حين سيعتمد على الجناح لوكاس فازكيس في مركز الظهير الأيمن.

وستكون أنظار عشاق الفريق المدريدي على الشق الهجومي للفريق الذي تألق في المباراة الأخيرة بدوري أبطال أوروبا، مع تسجيل الجناحين فينيسيوس جونيرو وماركو أسينسيو لأهداف الفريق الـ3 ضد ليفربول، في حين سيكون كريم بنزيما هو مصدر الخطورة الأكبر مع تسجيل المهاجم الفرنسي لـ9 أهداف خلال آخر 8 مباريات لعبها مع الفريق في مختلف البطولات.