شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة فيصل يشكو الإرهاق قبل مواجهة تونجيث والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشتكي أسامة فيصل مهاجم الفريق الكروي الأول لنادي الزمالك من الإرهاق «الجمعة» بعد مشاركته مع فريق الشباب امام الإسماعيلي في المباراة التي جرت بين الفريقين «الخميس» ضمن مباريات بطولة الجمهورية.

ولم يشارك اسامه فيصل في المران الرئيسي الذي يؤديه الزمالك «الجمعة» استعداداً لمواجهة تونجيث السنغالي.

وحدد باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك برنامج استشفائي لأسامة فيصل ليؤديه تحت اشراف الجهاز الطبي لتفادي تعرضه للإصابة تبعده عن الفريق لفترة طويلة

ويستعد الفريق للقاء تونجيت بطل السنغال المقرر له في السادسة مساء غدا السبت على ستاد القاهرة الدولي في الجولة السادسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويسعي الزمالك لتحقيق الفوز على فريق تونجيث السنغالي وانتظار ماستفسر عنه نتيجة مباراة الترجي التونسي والمولودية الجزائري خصوصاً وان خسارة المولودية وفوز الزمالك يصعدان بالترجي والزمالك لدور الثمانية واي نتيجة غير ذلك تقصي الزمالك من البطولة نهائياً