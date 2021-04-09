شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يتمسك بإسناد قمة الأهلي و الزمالك لحكام مصريين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أصدر مجلس ادارة اتحاد الكرة، برئاسة أحمد مجاهد بيان «الجمعة» شدد خلاله على ثقته في التحكيم المصري وقدرته على إدارة مباراة القمة المقررة بين الأهلي والزمالك يوم 18 من أبريل الجاري.



وقال مجلس إدارة اتحاد الكرة في البيان الذي أصدره : «يؤكد الاتحاد المصري لكرة القدم مجدداً على ثقته الكبيرة في التحكيم المصري وحكامه الذين يعدون الأفضل على مستوى القارة الأفريقية، وهو الأمر الذي يستند إليه الاتحاد المصري في إدارته لمسابقاته المحلية، مما يجعل الحكم المصري هو الخيار الأفضل لإدارة لقاء القمة المقبل ضمن مسابقة الدوري الممتاز» .



واضاف البيان، يؤكد الاتحاد المصري لكرة القدم على أنه رغم احترامه لرؤية عناصر المسابقة كافة، إلا أن التوقيت الحالي يعد الأنسب في العودة مرة إخرى لإسناد مهمة إدارة مباراة القمة إلى الحكام المصريين الذين يلقون دائماً كل التقدير في المسابقات الأفريقية التي يتواجدون في مبارياتها ببطولاتها المختلفة بشكل دائم وإيجابي وبفاعلية.