شكرا لقرائتكم خبر عن مورينيو يُحبط الصحفيين قبل مواجهة توتنهام ومانشستر يونايتد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخوض توتنهام موقعة قوية ومرتقبة ضد مانشستر يونايتد في الجولة 31 من البريميرليج، ويدخل الفريقين المباراة بهدفين مختلفين، فيحاول فريق السبيرز أصحاب الأرض، تحقيق الفوز للاستمرار في المنافسة على مكان ضمن رباعي المتقدمة المتأهل لدوري أبطال أوروبا في الموسم القادم، بينما يريد مانشستر يونايتد (صاحب المركز الثاني) تقليص فارق النقاط الحالي (14) مع المتصدر، مانشستر سيتي.

وحاول الحضور الصحفي من اشعال مؤتمر المدرب جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريق توتنهام، بالحصول على تصريح مثير للجدل من خلال سؤاله حول ما إذا كان قلقًا من معدل ركلات الجزاء المرتفع لضيفه في مباراة يوم الأحد .

وجاءت إجابة مورينيو بشكل دبلوماسي هادئ، مع إشارته لتركيزه فقط على المباراة وعدم تفكيره أو قلقه من هذا الشأن .

وقال مورينيو: «لا يمكنني التحضير لمباراة كرة قدم وأنا قلق. لا أستطيع، لا أعتقد أنه (حصول اليونايتد على ركلات جزاء) الجزء المهم للتفكير فيه بشأن مباراة، لذلك لن أعطي اهتمامًا لذلك ولا أريد من لاعبي أن يفكروا في ذلك» .

«ندخل المباراة ونحن نتحلى بشعور إيجابي مع أبعاد وصعوبة المباراة. نريد التعامل مع الضغط. هذا ما أريده. أريد أن نتحلى بالإيجابية والسعادة للعب ضد هذا النادي العملاق مع مجموعة من اللاعبين الجيدين والطموح للفوز بالنقاط. عندما تبدأ المباراة، النقاط ستكون موجودة على أرض الملعب».

الجدير بالذكر أن فريق مانشستر يونايتد قد حصل على 9 ركلات جزاء في الدوري هذا الموسم، وهو ثاني أعلى رقم لفريق يحصل على ركلات جزاء هذا الموسم في البريميرليج بعد ليستر سيتي (10) .

وحصل اليونايتد على ركلتي جزاء بواقع ركلة جزاء في كل مباراة لعبها الفريق ضد رجال المدرب جوزيه مورينيو خلال آخر مباراتين جمعت بين توتنهام ومانشستر يونايتد في مسابقة الدوري .