شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على رسائل كارتيرون للاعبى الزمالك بالمران الأخير قبل لقاء تونجيث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين قبل إنطلاق التدريب الختامي اليوم الجمعة استعدادا للقاء تونجيت السنغالي.

ووجه المدير الفني خلال جلسته مع اللاعبين 3 رسائل هامة، قبل ساعات من مباراة تونجيث، الأولي هى ضرورة التركيز في اللقاء من أجل تحقيق الفوز خاصة أنه لا بديل عن تحقيقه للحفاظ على آمال التأهل، بينما الرسالة الثانية طالب فيها كارتيرون لاعبي الزمالك بضرورة استغلال كافة الفرص التي ستسنح لهم من أجل التسجيل، بينما كانت الرسالة الثالثة والأخيرة من مدرب الزمالك خلال جلسته مع اللاعبين، تأكيده على ثقته الكاملة في قدرات اللاعبين على تحقيق الفوز في اللقاء.

ويستعد الزمالك للقاء تونجيت بطل السنغال المقرر له في السادسة مساء غد السبت على ستاد القاهرة الدولي في الجولة السادسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

فى ذات الصدد ، يعقد الاجتماع الفني لمباراة الزمالك وتونجيت السنغالي في تمام الساعة الثالثة عصرا، لوضع الترتيبات النهائية للمباراة ويمثل الزمالك في الاجتماع الفني، الدكتور منتصر الرملاوي المدير الإداري ومصطفى ميلا عامل المهمات بالإضافة لطاقم الحكام والمراقب ومسؤولي النادي السنغالي.

ويستعد فريق الزمالك لمباراة تونجيث تحت شعار "فاضل على التأهل خطوة"، بعد تخطى المرحلة الأولى فى رحلة التأهل للدور المقبل بالفوز على مولودية الجزائر، السبت الماضى، فى الجولة الخامسة لدورى الأبطال، ويتبقى تحقيق الفوز على تونجيث السنغالي بالجولة الأخيرة وانتظار سقوط المولودية أمام الترجي بنفس الجولة في تونس.