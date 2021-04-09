شكرا لقرائتكم خبر عن الضامة تُهدد مشاركة ظهير الأهلي أمام سيمبا أساسياً الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه محمد هاني لاعب الأهلي شبح الغياب عن فريقه في مباراة سيمبا التنزاني الليلة ببطولة أفريقيا بسبب الآلام التى اشتكى منها خلال الساعات الماضية في العضلة الضامة.

ويتحفّظ بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي على الدفع بمحمد هاني أساسياً في مباراة الليلة خوفاً من تفاقم إصابته لذا يميل المدير الفني لإراحة هاني، خاصة أن الأهلي حسم مسألة التأهل لربع نهائي البطولة.

ويمتلك المدير الفني أكثر من ورقة بديلة لتعويض غياب محمد هاني يأتي في مقدمتها، أكرم توفيق وأحمد رمضان بيكهام.

ويلتقي الأهلي مع سيمبا في التاسعة من مساء اليوم الجمعة، باستاد الأهلي في السلام في ختام دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، وضمن الأهلي التأهل للدور ربع النهائي رفقة سيمبا وأن كان الأخير قد تأهل كأول المجموعة فيما تأهل الأهلي ثانياً.

ويغيب عن الأهلي عدة لاعبين أساسيين للإصابة كان أخرهم ياسر إبراهيم الذي يعاني من آلام في العضلة الضامة وخرج من قائمة مباراة الليلة بجانب استمرار غياب علي معلول ومحمود وحيد وحمدي فتحي للإصابة وكهربا لأسباب فنية ، وينوي موسيماني إجراء عدة تغييرات بسبب هذه الغيابات