شكرا لقرائتكم خبر عن فينجادا.. يتأرجح مع الزمالك ويعتذر للأهلى ويفشل مع الأولمبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنهي اللجنة الثلاثية المؤقتة المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، الرتوش الأخيرة، في إنهاء الاتفاق مع البرتغالي نيلو فينجادا المدير الفني الأسبق للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، من أجل تولي منصب المدير الفني لاتحاد الكرة خلفاً لمحمود سعد الذى تمت إقالته من منصبه.

وقاد فينجادا الزمالك موسم 2003-2004 وشهدت هذه الفترة العديد من التناقضات، حيث توج ببطولة الدوري بسجل قياسي دون هزيمة بعد الفوز بالبطولة العربية وكأس السوبر المصري السعودي، لكنه تلقى خسارة ثقيلة من الجيش الرواندي في دوري أبطال أفريقيا وخسر السوبر المصري.

قاد المدرب البرتغالي، الزمالك في 59 مباراة، حيث فاز في 42 مباراة وهُزم في 8 مباريات وتعادل في 9 مباريات.

الـ 59 مباراة كانت ضمن 7 بطولات:

- الدوري: توّج الزمالك بالبطولة برصيد 68 يليه الأهلي برصيد 59.

- كأس مصر: خرج من البطولة أمام الترسانة بركلات الترجيح.

- السوبر المصري: هُزم من الأهلي بركلات الترجيح.

- بطولة الأندية العربية الموحدة الثانية لكرة القدم: توّج بالبطولة على حساب نادي الكويت الكويتي.

- كأس السوبر "السعودي - المصري": توّج بالبطولة على حساب نادي اتحاد جدة السعودي.

- دوري أبطال العرب: حل بالمركز الثالث.

- دوري أبطال أفريقيا: خرج على يد الجيش الروندي بالهزيمة 4 -1 ذهابًا ثم الفوز إيابًا بـ 3 - 2.

وتولى فينجادا قيادة منتخب مصر الأولمبي لكنه رحل بعد الفشل في التأهل لأولمبياد بكين 2008.

في موسم 2009 أعلن النادي الأهلي اعتذار المدير الفني الجديد للفريق البرتغالي نيلو فينجادا عن عدم تدريب الفريق بعد أيام من إعلانه رسميا خليفة لمواطنه مانويل جوزيه.

وجاء في بيان للأهلي عبر موقعه الرسمي أن إنهاء التعاقد مع فينجادا جاء بصفة ودية حيث اعتذر المدرب البرتغالي عن عدم الحضور إلى مصر بسبب ارتباطات أسرية.

وبحسب بيان الأهلي فإن فينجادا أرسل خطابا لحسن حمدي رئيس النادي الاهلي وقتها يعتذر فيه عن عدم تدريب الفريق لأسباب أسرية.

ويحصل البرتغالى نيلو فينجادا المدير الفنى الجديد لاتحاد الكرة، على راتب شهرى قدره 65 ألف دولار من خزينة الجبلاية، أى ما يعادل مليون جنيه مصرى، بعد إتمام الاتفاق معه على شغل المنصب خلفا للدكتور محمود سعد المدير الفنى السابق

وكان فينجادا قد وصل القاهرة بدعوة من الاتحاد المصري لكرة القدم للتفاوض حول تولي المهمة التي يبني عليها الاتحاد المصري آمالا كبيرة لوضع استراتيجية فنية لمنتخباته الوطنية ومسابقاته المحلية بجميع مراحلها السنية وفئاتها المختلفة.

وشهدت الفترة الأخيرة إقالة الدكتور محمود سعد المدير الفنى السابق لاتحاد الكرة من منصبه، ودخل اتحاد الكرة فى مفاوضات مع بعض الأسماء وتحديدا من المدربين الأجانب فى البرتغال وألمانيا وانجلترا قبل أن يقع الاختيار على نيلو فينجادا.