شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب : نور محمود لاعبة السباحة : بحب هنا الزاهد ونفسى اكون ممثلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعيدًا عن الرياضة وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تحققت على أيديهن، ويظهرن من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن، ونجمة اليوم فى برة الملعب هى نور محمود، لاعبة السباحة بالنادى الأولمبى، والتى تعد من أبرز نجمات اللعبة لما شاركت فيه من بطولات عديدة على صعيد الناشئين، وتتألق أيضاً من حيث الشياكة والأناقة خارج صالات المنافسات.



لاعبة السباحة

لقراءة والرسم رغم انى مش بعرف ارسم بنسبة 100% لكن بحب ارسم فى وقت فراغى.

مش بعرف اطبخ ، لكن الاكلة اللى بحب أعملها اكتر هى المكرونة بالوايت صوص.



نور محمود

أحمد عز

من مطربك المفضل؟

تامر حسنى كل أغانيه حلوة.

لو لم تكونين لاعبة كنتى تتمنى تكونى أيه؟

ممثلة.



نور مع اسرتها

مش برد على حد وبمشى فى طريقى.

هنا الزاهد ، جميلة وممثلة شاطرة.



اللاعبة على البحر

مجربتش البس فورمال بس الكاجوال افضل و اريح ليا بالاضافة اني ك رياضية لبسي كله كدا.

مش بفكر فالموضوع دا دلوقتي انا قدامي هدف فالرياضة و التعليم عاوزه احققه.



اللاعبة مع والدتها

لا هسيبو هو، لأن الرياضة دلوقتي جزء أساسي في حياتي.