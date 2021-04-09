شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعلن سلبية مسحة كورونا قبل مباراة تونجيث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن سلبية مسحة جميع لاعبي الفريق وأعضاء الجهاز الفني والجهازين الطبي والإداري قبل لقاء تونجيت السنغالي.

وخضع لاعبو الزمالك لمسحة طبية بعد تدريب أمس تحت إشراف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” قبل مواجهة فريق تونجيث بطل السنغال فى المباراة المقرر لها السادسة مساء غد السبت على ستاد القاهرة الدولي في الجولة السادسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويدخل فريق الزمالك، اليوم الجمعة، معسكر مغلق استعدادا لمباراة تونجيث السنغالي، الهامة والمصيرية حيث ينبغي على الأبيض تحقيق الفوز في موقعة استاد القاهرة مع انتظار سقوط مولودية الجزائر فى مباراته أمام الترجي بتونس بالجولة نفسها ليتأهل الزمالك للدور المقبل كثاني المجموعة خلف الترجي المتصدر.

ويعلن كارتيرون قائمة الزمالك المقرر أن تخوض مباراة تونجيث السنغالي، عقب انتهاء المران اليوم، قبل توجه المدير الفني لاستاد القاهرة لعقد مؤتمر صحفي هناك للحديث عن مباراة الغد.

فيما يخوض فريق تونجيث مرانه الرئيسي في السادسة مساء اليوم بإستاد القاهرة، بعد الوصول للقاهرة، مساء الثلاثاء الماضي، وخوض الفريق تدريباته بفندق الإقامة لحين خوض المران الرئيسي اليوم بملعب مباراة الغد.

ويستعد فريق الزمالك لمباراة تونجيث تحت شعار "فاضل على التأهل خطوة"، بعد تخطى المرحلة الأولى فى رحلة التأهل للدور المقبل بالفوز على مولودية الجزائر، السبت الماضى، فى الجولة الخامسة لدورى الأبطال، ويتبقى تحقيق الفوز على تونجيث السنغالي بالجولة الأخيرة وانتظار سقوط المولودية أمام الترجي بنفس الجولة في تونس.