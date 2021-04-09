شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعلن سلبية مسحة كورونا قبل مباراة تونجيث والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن سلبية مسحة جميع لاعبي الفريق وأعضاء الجهاز الفني والجهازين الطبي والإداري قبل لقاء تونجيت السنغالي.
وخضع لاعبو الزمالك لمسحة طبية بعد تدريب أمس تحت إشراف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” قبل مواجهة فريق تونجيث بطل السنغال فى المباراة المقرر لها السادسة مساء غد السبت على ستاد القاهرة الدولي في الجولة السادسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.
ويدخل فريق الزمالك، اليوم الجمعة، معسكر مغلق استعدادا لمباراة تونجيث السنغالي، الهامة والمصيرية حيث ينبغي على الأبيض تحقيق الفوز في موقعة استاد القاهرة مع انتظار سقوط مولودية الجزائر فى مباراته أمام الترجي بتونس بالجولة نفسها ليتأهل الزمالك للدور المقبل كثاني المجموعة خلف الترجي المتصدر.
ويعلن كارتيرون قائمة الزمالك المقرر أن تخوض مباراة تونجيث السنغالي، عقب انتهاء المران اليوم، قبل توجه المدير الفني لاستاد القاهرة لعقد مؤتمر صحفي هناك للحديث عن مباراة الغد.