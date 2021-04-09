الامارات | صدمة.. ريال مدريد يفقد عقله نهاية الموسم

شكرا لقرائتكم خبر عن صدمة.. ريال مدريد يفقد عقله نهاية الموسم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية بأن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان سيرحل عن ريال مدريد نهاية الموسم الحالي لأنه مرهق جسديا وعقليا، بسبب المُتطلبات المُرتفعة في النادي الملكي.

ويستعد زيدان الذي يمتد عقده مع ريال مدريد حتى يونيو 2022، لخوض مباراة مصيرية من عمر الدوري الإسباني أمام غريمه التقليدي برشلونة (السبت الساعة 12:00 بتوقيت الإمارات) ويأمل أن يحقق الفوز للمضي قدماً نحو الاحتفاظ باللقب.

وكان زيدان قد تسلم تدريب ريال مدريد بالولاية الثانية في 11 مارس 2019، بعدما فشل الفريق مع المدربين السابقين جوليان لوبيتيغي (12 ينيو 2018 - 29 اكتوبر 2018)، وسانتياغو سولاري (30 أكتوبر 2018 - 11 مارس 2019)، وبمجرد استلامه دفة القيادة استطاع أن يعيد ترميم الفكر التكتيكي ونجح في القيادة الذهنية للاعبينوحقق معهم لقبي الدوري الإسباني وكأس السوبر.

وفي ظل الرحيل المرتقب لزيدان عن الريال نهاية الموسم، بحسب "موندو ديبورتيفو"، فإن إدارة ريال مدريد مطالبة بالبحث عن مدرب كبير يقود المرحلة المقبلة في وقت يتردد اسم الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول لتولي القيادة خصوصاً أنه مرشح لمغادرة "آنفيلد" بعد النتائج المخيبة التي حققها الفريق واقترابه من إنهاء الموسم خالي الوفاض من أي بطولة.

إنجازات زيدان مع ريال مدريد

- الدوري الإسباني (مرتان): 2016–17، 2019–2020

- كأس السوبر الإسباني (مرتان): 2017-2018، 2019-2020

- دوري أبطال أوروبا (3 مرات): 2015–16، 2016–17، 2017–18

- كأس السوبر الأوروبي (مرتان): 2016، 2017

- كأس العالم للأندية (مرتيان): 2016، 2017

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