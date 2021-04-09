اخبار الرياضه

الامارات | صدمة.. ريال مدريد يفقد عقله نهاية الموسم

0 نشر
متابعات - محمد الحتو 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن صدمة.. يفقد عقله نهاية الموسم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية بأن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان سيرحل عن ريال مدريد نهاية الموسم الحالي لأنه مرهق جسديا وعقليا، بسبب المُتطلبات المُرتفعة في النادي الملكي.

ويستعد زيدان الذي يمتد عقده مع ريال مدريد حتى يونيو 2022، لخوض مباراة مصيرية من عمر أمام غريمه التقليدي (السبت الساعة 12:00 بتوقيت الإمارات) ويأمل أن يحقق الفوز للمضي قدماً نحو الاحتفاظ باللقب.

وكان زيدان قد تسلم تدريب ريال مدريد بالولاية الثانية في 11 مارس 2019، بعدما فشل الفريق مع المدربين السابقين جوليان لوبيتيغي (12 ينيو 2018 - 29 اكتوبر 2018)، وسانتياغو سولاري (30 أكتوبر 2018 - 11 مارس 2019)، وبمجرد استلامه دفة القيادة استطاع أن يعيد ترميم الفكر التكتيكي ونجح في القيادة الذهنية للاعبينوحقق معهم لقبي الدوري الإسباني وكأس السوبر.

وفي ظل الرحيل المرتقب لزيدان عن الريال نهاية الموسم، بحسب "موندو ديبورتيفو"، فإن إدارة ريال مدريد مطالبة بالبحث عن مدرب كبير يقود المرحلة المقبلة في وقت يتردد اسم الألماني يورغن كلوب مدرب لتولي القيادة خصوصاً أنه مرشح لمغادرة "آنفيلد" بعد النتائج المخيبة التي حققها الفريق واقترابه من إنهاء الموسم خالي الوفاض من أي بطولة.

 

إنجازات زيدان مع ريال مدريد

- الدوري الإسباني (مرتان): 2016–17، 2019–2020
- كأس السوبر الإسباني (مرتان): 2017-2018، 2019-2020
- (3 مرات): 2015–16، 2016–17، 2017–18
- كأس السوبر الأوروبي (مرتان): 2016، 2017
- كأس العالم للأندية (مرتيان): 2016، 2017

 

 

 

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

Share
طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا