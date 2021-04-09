شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة النقاد الرياضيين تنظم حفل لاختيار الأفضل في الرياضة المصرية السبت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تنظم رابطة النقاد الرياضيين برئاسة الاستاذ حسن خلف الله فى الخامسة مساء السبت، حفل استفتاؤها السنوى لاختيار الأفضل وذلك فى حديقة زد بالشيخ زايد بحضور كوكبة كبيرة من نجوم الرياضة المصرية يتقدمهم الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والدكتور ضياء رشوان نقيب الصحفيين والمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية والكابتن محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى والاستاذ محمد مصيلحي رئيس نادى الاتحاد السكندرى، ومسئولى شركتى إعلام المصريين و ستادات القابضة.

وحرصت رابطة على تقديم رسالة سامية تجسد المعنى الحقيقى للرياضة القائم على المحبة والتقارب ونبذ التعصب والفتن، وذلك بدعوة الكابتن حسن حمدى رئيس النادي الأهلى السابق والدكتور كمال درويش رئيس نادى الزمالك السابق، لحضور الاحتفالية.

وسيتم خلال الحفل الإعلان عن أفضل لاعب كرة القدم فى مصر وأفضل حارس مرمى وأفضل مدير فنى وأفضل لاعب محترف فى الدورى المصرى، وأفضل لاعب صاعد.

ويضم الاستفتاء أيضا جائزتي الأفضل فى اللعبات الفردية والأفضل على مستوى اللعبات الجماعية، الى جانب الجوائز الخاصة بالإعلام الرياضى التليفزيوني والإذاعي. كما سيكون هناك توزيعاً لجوائز التفوق والتميز الصحفى لأفضل الأعمال الرياضية الصحفية فى عام ٢٠٢٠.