شكرا لقرائتكم خبر عن أسطورة ليفربول يطلب من النادي التوقيع مع «اللاعب المثالي» ليحل محل صلاح وماني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تحدث أسطورة الريدز، جون بارنس، عن ضرورة تحرك ليفربول بقوة في سوق الإنتقالات الصيفية المقبل لتحضير خلفاء للثلاثي الهجومي الحالي للفريق.

وأعتمد ليفربول على الثلاثي الرهيب صلاح وماني وفيرمينو خلال السنوات الأخيرة في عهد المدرب يورجن كلوب، وهي السنوات التي شهدت نجاحًا كبيرًا للفريق ادى إلى تتويجه بلقب دوري الأبطال في عام 2019، وتحقيق لقب الدوري للمرة الأولى منذ 30 عامًا.

وسجل محمد صلاح 27 هدفًا في مختلف البطولات هذا الموسم، وهو ثاني أفضل سجل تهديفي لـ لاعب من البريميرليج في مختلف البطولات هذا الموسم بعد هداف توتنهام هاري كين (29) .

ويعتقد بارنس بأنه لا يتوقع رحيل أي من الثلاثي الهجومي الحالي للريدز، لكن مع ذلك يرى لاعب النادي السابق أنه من الأفضل التحرك وضم مهاجم جديد .

ويؤمن بارنس أن عثمان ديمبيلي، الجناح الفرنسي ولاعب نادي برشلونة، سيكون اللاعب المثالي لفريق المدرب يورجن كلوب .

وقال بارنس في حديث نقلته صحيفة ليفربول إيكو: «هو (ديمبيلي) سيكون مثاليًا للشق الهجومي في الفريق من خلال طريقة لعبه المباشرة» .

«بين جميع اللاعبين المرتبطين بالإنضمام لليفربول، سيكون هو اللاعب المثالي الذي سيثير حماسة الجماهير بشأنه. اذا كان يريد الإستمرار في اللعب مع الأندية الكبرى مثل برشلونة، فسيكون ليفربول هو الإختيار المثالي لذلك (في خطوته التالية مع الأندية)» .

«هو لاعب يناسب طريقة لعب ليفربول، وأعتقد أن ليفربول سيكونوا مهتمين بمثل هذه النوعية من اللاعبين » .

«لا أرى أي سبب يدعو لرحيل الثلاثي الهجومي الحالي، هم يحبون ليفربول والأمور تسير هناك على ما يرام» .

«لا أعتقد أن هناك أي سبب لأي من الثلاثي الهجومي يجعله يفكر في أن يرحل نحو الطموح للمزيد (من النجاح) لأنهم فازوا بالدوري ودوري الأبطال هنا، لذلك من الصعب أن يكون هناك أزيد من ذلك في جانب أخر» .

«من حيث الإمكانيات والنجاح، لن يحصلوا على أكثر من ذلك في أي مكان أخر، الأمر فقط يتعلق بما اذا كانوا يبحثون عن تحد جديد» .

«بعضهم يقترب من عامه ال28 أو ال29، وفي بعض الأحيان يفكر اللاعبين في الرحيل (عند هذه المرحلة العمرية)» .