شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر صحفي ومران مفتوح لبيراميدز و الرجاء السبت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تقرر إقامة مؤتمرين صحفيين لفريقي بيراميدز والرجاء المغربي وتدريبين مفتوحين للفريقين قبل المواجهة المرتقبة التي تجمع بينهما في التاسعة من مساء السبت على استاد الدفاع الجوي، في إطار الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وستكون المواعيد على النحو التالي: مؤتمر الرجاء الساعة ٥:٣٠ تدريب الرجاء الساعة ٦:٠٠ مؤتمر بيراميدز الساعة ٦:٣٠ تدريب بيراميدز الساعة ٧:٠٠.

وتقام المؤتمرات الصحفية بحضور مدربي وقائدي الفريقين بقاعة مؤتمرات استاد الدفاع الجوي، بينما ستكون التدريبات مفتوحة لمدة ١٥ دقيقة لوسائل الإعلام طبقا لتعليمات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف .