شكرا لقرائتكم خبر عن تحد جديد أم الرغبة في المزيد من الأموال.. لماذا يفكر محمد صلاح في الخروج من ليفربول؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - لا صوت يعلو فوق صوت الرحيل المحتمل للنجم المصري محمد صلاح أحد أساطير ليفربول الإنجليزي ، على الرغم أنه لم يلعب مع الفريق فترة زمنية طويلة، إلا أنه استطاع تحقيق أرقام قياسية لم يتوقعها أحد والبعض يحتاج لسنوات طويلة كي يتمكن من تحقيقها، خاصة أن أساطير الريدز والذين تجاوزهم صلاح لعبوا لأكثر من 10 مواسم مع الفريق بينما هو لم يكمل موسمه الرابع حتى.

سجل محمد صلاح الموسم الحالي 27 هدفا في كل البطولات التي لعبها منها 18 في الدوري ليكون ثاني هدافي الدوري في جدول الترتيب خلف هاري كين، رغم المستوى الهزيل الذي يلعب به الليفر هذا الموسم، إلا أنه حافظ على سجله من الأهداف وتحطيم الأرقام القياسية، كما اعتاد كل موسم، إذا ما هي الأسباب التي قد تدفع النجم المصري للرحيل؟

محمد صلاح خلال مباراة ليفربول والأرسنال - صورة أرشيفية

يبلغ محمد صلاح من العمر الآن (28 عاما) وهي آخر فرصة له للعب في برشلونة أو ريال مدريد، ففي حالة مر الموسم الحالي دون التوقيع معهم إذا كان لديه الرغبة فسيكون من الصعب أن يلعب في تلك الأندية مرة أخرى بالتالي في حالة رحيله عن ليفربول سيكون مضطرا للعب في نفس المستوى أو في مستويات أقل.

حقق محمد صلاح العديد من الألقاب مع ليفربول دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية، كل شيء تقريبًا تمكن من تحقيقه وبالتالي قد تكون لديه رغبة في الرحيل لتجديد التحدي مع نفسه وتحطيم أرقام جديدة وإثبات قدرته على اللعب في أفضل المستويات ولأطول فترة زمنية ممكنة، وفي هذه السن قد تكون تلك فرصة أخيرة له ليس لبرشلونة وريال مدريد فقط لكن في يوفنتوس أو بايرن ميونخ مثلا على اعتبار أنها الأندية الأكبر في الدوريات الأهم.

محمد صلاح وسواريز من لقاء ليفربول وبرشلونة في دوري الأبطال - صورة أرشيفية

محمد صلاح كان ثامن أعلى راتب في الدوري الإنجليزي بـ 10.400.000 جنيه استرليني في الموسم، بينما يأتي في المراكز الأولى كل من ديفيد دي خيا - مانشستر يونايتد ؛ 19500000 جنيه استرليني لكل موسم، وكيفين دي بروين - مانشستر سيتي ؛ 18200000 جنيه استرليني لكل موسم، ومسعود أوزيل - أرسنال ؛ 18200000 جنيه استرليني لكل موسم قبل رحيله، ورحيم سترلينج - مانشستر سيتي ؛ 15600000 جنيه استرليني في الموسم، وبول بوجبا - مانشستر يونايتد ؛ 15.080.000 جنيه استرليني في الموسم، وأنتوني مارسيال - مانشستر يونايتد. 13.000.000 جنيه استرليني في الموسم، وسيرجيو أجويرو - مانشستر سيتي ؛ 11.967.000 جنيه استرليني في الموسم والذي أعلن رحيله عن السيتي نهاية الموسم، ثم يأتي خلفه ماركوس راشفورد - مانشستر يونايتد ؛ 10.400.00 جنيه استرليني لكل موسم، وهاري كين - توتنهام هوتسبر ؛ 10،400،000 جنيه استرليني في الموسم، وتانجوي ندومبيلي - توتنهام هوتسبر ؛ 10،400،000 جنيه استرليني في الموسم، والكسندر لاكازيت - أرسنال ؛ 9.467.273 جنيهًا استرلينيًا لكل موسم.

محمد صلاح وسواريز من لقاء ليفربول وبرشلونة في دوري الأبطال - صورة أرشيفية

بملاحظة قائمة الأعلى راتب من صلاح سنجد أنهم لم يحققوا ما حققه النجم المصري لا على مستوى البطولات ولا حتى الأرقام الفردية لكن هذه الأندية لا سقف للرواتب لديها على عكس ليفربول والذي يضع سقف للرواتب بـ 200 ألف استرليني أسبوعيا وهو الرقم الذي يتقاضاه صلاح بالفعل بالتالي، ربما يكون صلاح في حاجة للتساوي مع هؤلاء ويرى تقييمه نفسه بأنه يستحق بالفعل ويرغب في رفع راتبه سواء في ليفربول أو خارجه على اعتبار أنه من الصف الأول وبين أفضل 5 لاعبين في العالم.

محمد صلاح - صورة أرشيفية

استمرار محمد صلاح أيضًا في حالة نجح ليفربول في إقناعه وتجديد تعاقده لن يكون مرهونا فقط بزيادة راتبه، لكن في دعم الفريق بالصفقات وتقليل الجو المشحون داخل غرفة خلع الملابس، فالفريق تعرض لإصابات كثيرة ومع ذلك لم تعوض إدارة ليفربول المصابين بلاعبين جدد وكبار وتفضل سياسة تقشفية في التعاقدات وهو ما أثر بالسلب رغم حاجة الفريق للتعاقدات، بالتالي في الموسم الجديد يحتاج الريدز لتعاقدات تجدد حماس الفريق لكي يستمر بين الأفضل في العالم ويعود لتألقه السابق.

لكل هذه أسباب ربما يفكر فيها محمد صلاح ويرغب في الوصول إلى الأفضل له.