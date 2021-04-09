شكرا لقرائتكم خبر عن الريال ضد برشلونة: بيكيه وروبرتو يعودان لقائمة البلوجرانا قبل موقعة الكلاسيكو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف نادي برشلونة عن قائمته للموقعة المرتقبة غدًا ضد ريال مدريد ، في كلاسيكو الكرة الإسبانية وقمة مباريات الجولة 30 من الليجا الإسبانية.

وشهدت قائمة الفريق عودة الثنائي، المدافع الإسباني جيرارد بيكيه، ولاعب الوسط سيرخيو روبرتو.

وكان بيكيه قد اصيب خلال مباراة الإياب لنصف نهائي كأس ملك إسبانيا في بداية شهر مارس، والتي شهدت عودة رائعة للبلوجرانا مكنت الفريق من قلب خسارة الذهاب 2-0 إلى الفوز في الإياب بنتيجة 3-0 والتأهل لنهائي البطولة.

وكان روبرتو قد تعرض لإصابة في الفخذ خلال شهر فبراير الماضي اثناء مواجهة الدور ربع نهائي لكأس ملك إسبانيا ضد غرناطة والتي انتهت بفوز برشلونة بنتيجة 5-2، حيث تم تبديله في الدقيقة 57.

ويأتي هذا الدعم في توقيت يخوض فيه برشلونة واحدة من أهم المباريات هذا الموسم، حيث سيكفل لهم الفوز غدًا الإرتقاء بشكل مؤقت لقمة الترتيب، مع دخول الفريق هذه المباراة مع سلسلة مميزة، حيث حقق الفريق الفوز في اخر 6 مباريات بالدوري، مع فوزه في أخر 9 مباريات لعبوها خارج قواعدهم بالمسابقة.