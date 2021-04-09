موعد مباراة الأهلي وسيمبا الليلة في إفريقيا.. والقناة المفتوحة الناقلة والمعلق.. والتشكيل والغيابات

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

يستضيف الأهلي، نظيره سيمبا التنزاني، في التاسعة مساء اليوم الجمعة، على ملعب ستاد القاهرة الدولي، في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات، بدوري أبطال إفريقيا.

وأسفرت قرعة دور المجموعات عن وقوع الأهلي في المجموعة الأولى بجانب كل من: فيتا كلوب الكونغولي وسيمبا التنزاني والمريخ السوداني.

وكان الأهلي قد فاز في الجولة الأولى على المريخ السوداني بالقاهرة بثلاثية نظيفة، ثم خسر أمام سيمبا التنزاني في تنزانيا بهدف نظيف في الجولة الثانية، ثم تعادل مع فيتا كلوب في القاهرة 2-2، في الجولة الثالثة، بعد ذلك حقق فوزا غاليا على فيتا كلوب في الكونغو 3-0، في الجولة الرابعة، وتعادل الأحمر مع المريخ في السودان 2-2 في الجولة الخامسة.

وتعتبر المباراة تحصيل حاصل، إذ ضمن الأهلي التأهل بشكل رسمي، إلى الدور ربع النهائي، بعد تعادله مع المريخ السوداني في السودان، بهدفين لكل منهما، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الخامسة.

كما صعد سيمبا كمتصدر للمجموعة الأولى بـ13 نقطة، رفقة الأهلي الوصيف بـ8 نقاط، فيما ودع فيتا صاحب الـ4 نقاط، والمريخ الذي يمتلك نقطتين البطولة، قبل الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

وكان الأهلي قد تأهل إلى دور المجموعات على حساب ضد سونيديب، بطل النيجر في الدور الأول، حيث فاز الأحمر في مباراة الذهاب التي أقيمت في النيجر بهدفٍ نظيف، وذلك قبل أن يسحق مضيفه في الإياب بأربعة أهدافٍ نظيفة.

وكان المارد الأحمر، قد تُوج باللقب الإفريقي الموسم الماضي على حساب غريمه الزمالك بهدفين مقابل هدف، مما أهله للمشاركة في مونديال الأندية بقطر، إذ حصل الأهلي على المركز الثالث بعد فوزه على بالميراس البرازيلي بركلات الترجيح.

ويعتبر الأهلي صاحب الأكثر تتويجًا بلقب دوري أبطال أفريقيا بواقع تسع مناسبات، في المقابل يأتي الزمالك ومازيمبي الكونغولي في الترتيب الثاني برصيد خمسة ألقاب.

تشكيل الأهلي

ويغيب عن الأهلي محمود كهربا لعقوبة الإيقاف التي تم توقيعها عليه، وذلك عقب مشادته مع موسيماني، كذلك يفتقد المارد الأحمر لعلي معلول ومحمود وحيد وحمدي فتحي ومحمد محمود وكريم نيدفيد ومحمود متولي وياسر إبراهيم للإصابة.

ومن المتوقع أن يجري بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، عدة تغييرات بالتشكيل بعد ضمان التأهل:

ومن المتوقع أن يبدأ بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى : محمد الشناوي

خط الدفاع : أحمد رمضان بيكهام وبدر بانون وسعد سمير وأيمن أشرف

خط الوسط : السولية وأكرم توفيق وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر وقفشة

خط الهجوم: محمد شريف

القنوات الناقلة

يذاع اللقاء فضائيا بشكل حصري على قناة beIN Sports HD 4، بتعليق علي محمد علي.

كما أعلنت قناة "أون تايم سبورت" عن إذاعتها المباراة على التردد الأرضي فقط، على اعتبار أن اللقاء يقام في مصر.

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