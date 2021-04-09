قناة مفتوحة مجانية تنقل مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني.. وتغييرات دفاعية في التشكيل بدوري أبطال أفريقيا الليلة

الشارقة - اميمة ياسر - يشهد فريق الأهلي خلال مباراة سيمبا التنزاني اليوم، العديد من التغييرات في التشكيل بسبب ظروف الغيابات التي يعاني منها الأهلي بجانب رغبة الجهاز إراحة أكثر من لاعب بعدما ضمن الأهلي التأهل لربع نهائي دوري الأبطال.

ويلتقي الأهلي مع سيمبا في التاسعة من مساء اليوم الجمعة، باستاد الأهلي في السلام في ختام دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، وضمن الأهلي التأهل للدور ربع النهائي رفقة سيمبا وأن كان الأخير قد تأهل كأول المجموعة فيما تأهل الأهلي ثانياً.

ويغيب عن الأهلي عدة لاعبين أساسيين للإصابة كان أخرهم ياسر إبراهيم الذي يعاني من آلام في العضلة الضامة وخرج من قائمة مباراة الليلة بجانب استمرار غياب علي معلول ومحمود وحيد وحمدي فتحي للإصابة وكهربا لأسباب فنية.

وينوي موسيماني إجراء عدة تغييرات بسبب هذه الغيابات حيث تتجه النية للدفع بأحمد رمضان بيكهام في الجانب الأيمن على أن يشارك محمد هاني بجوار بدر بانون في خط الدفاع ويلعب أيمن أشرف في الجبهة اليسرى.

وهناك احتمالية لأن يدفع موسيماني بسعد سمير أو رامي ربيعة في خط الدفاع بجوار بدر بانون على أن يلعب محمد هاني في الجبهة اليمني ويشارك أيمن أشرف في الجبهة اليسرى. حسبما نشر موقع "الوطن سبورت".

وينوي المدير الفني كذلك الاستعانة بوليد سليمان في تشكيل الأهلي الأساسي على حساب محمد مجدي أفشة الذي يرغب موسيماني في إراحته حيث عاني من الإجهاد نتيجة مشاركته أساسياً الفترة الماضية مع الأهلي والمنتخب الوطني.

ومن المقرر أن يحصل ناصر ماهر على فرصة المشاركة في مباراة الليلة بعد غياب طويل عن الملاعب للإصابة وإجراء جراحة في "الكتف".

قناة مفتوحة مجانية تنقل مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني في دوري أبطال أفريقيا

ويمكم متابعة مشاهدة مباراة الأهلي وسيمبا من خلال قناة أون تايم سبورت الأرضية بتعليق أيمن الكاشف، فيما تذاع المباراة بشكل مشفر على قناة «Bein Sports 4 HD» بتعليق المصري علي محمد علي. حسبما نشر موقع "الوطن سبورت".

قائمة الأهلي أمام سيمبا التنزاني

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - علي لطفي.

خط الدفاع: محمد هاني - أحمد رمضان بيكهام - رامي ربيعة - بدر بانون - سعد سمير - أيمن أشرف.

خط الوسط: أكرم توفيق - عمرو السولية - أليو ديانج - حسين الشحات - محمد مجدي أفشة - وليد سليمان - ناصر ماهر - طاهر محمد طاهر - جونيور أجاي.

خط الهجوم: محمد شريف - صلاح محسن - مروان محسن - والتر بواليا.

ويحتل الأهلي وصافة المجموعة الأولى في دوري أبطال إفريقيا برصيد 8 نقاط، حيث لعب 5 مباريات فاز في مباراتين وتعادل مثلها وخسر مباراة وحيدة، فيما سجل 10 أهداف ليكون أقوى هجوم في دور المجموعات بالاشتراك مع صن داونز واستقبل 5 أخرى.

ويحتل فريق سيمبا التنزاني صدارة المجموعة الأولى في دوري أبطال إفريقيا برصيد 13 نقطة، حيث لعب 5 مباريات فاز في 4 مباريات وتعادل مباراة وحيدة ولم يخسر، فيما سجل 9 أهداف واستقبل هدفا وحيدا ليكون أقوى خط دفاع في دور المجموعات بالاشتراك مع الوداد.