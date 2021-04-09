شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر صحفي ومران مفتوح لبيراميدز والرجاء غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقرر إقامة مؤتمريين صحفيين لفريقي بيراميدز والرجاء المغربي وتدريبين مفتوحين للفريقين قبل المواجهة المرتقبة التي تجمع بينهما في التاسعة من مساء الأحد المقبل، على استاد الدفاع الجوي في إطار الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وستكون المواعيد على النحو التالي:

مؤتمر الرجاء الساعة 5:30

تدريب الرجاء الساعة 6:00

مؤتمر بيراميدز الساعة 6:30

تدريب بيراميدز الساعة 7:00

وتقام المؤتمرات الصحفية بحضور مدربي وقائدي الفريقين بقاعة مؤتمرات استاد الدفاع الجوي، بينما ستكون التدريبات مفتوحة لمدة ١٥ دقيقة لوسائل الإعلام طبقا لتعليمات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف.