شكرا لقرائتكم خبر عن انفراجة مادية في أسوان بعد أزمة تأخير المستحقات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح مجلس إدارة نادي أسوان برئاسة اللواء أحمد سليمان، في تخطي الأزمة المادية كبيرة الكبيرة التي تعرض لها النادي، والتي أدت إلى تأخير دفع مستحقات الجهاز الفني واللاعبين منذ شهر مارس الماضي، بالإضافة إلى تكاليف معسكر الفريق بمدينة القاهرة قبل القدوم إلى أسوان وتكاليف الملعب، حيث بلغ إجمالي التكاليف التي احتاج إليها النادي 800 ألف جنية، لسداد كافة المستحقات.

وشهدت الساعات الماضية حصول نادي أسوان على جزء من المستحقات المادية من الشركة الراعية ليقوم بضخ هذا المبلغ في سداد التكاليف المطلوبة خاصة مستحقات الفريق الأول.

ويحتل أسوان المركز الـ 12 في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 20 نقطة، حصدها أبناء الجنوب بعد 17 مباراة حيث فازوا في 5 مباريات وتعادلوا في مثلهم وتلقوا الهزيمة في 7 مباريات أخرى، وسجل لاعبو أسوان 11 هدفاً واستقبلت شباكهم 21 هدفاً أخر.

من جانبه، أكد مصطفى أمين، عضو مجلس إدارة نادي أسوان والمشرف على فريق الكرة، على جاهزية استاد أسوان لاستضافة المباريات فى الدورى العام بنسبة مائة فى المائة، وقال أمين، الملعب جاهز بنسبة مائة فى المائة وشركة استادات طورته كثيرا وهذا أمر يجب أن نشكرهم عليه، وبالتنسيق مع اتحاد الكرة عربة الفار ستتحرك اليوم من القاهرة لتصل إلينا قبل مباراة إنبي".

وأضاف عضو مجلس أسوان، فترة التوقف كانت مفيدة جدا لنا ونتمنى أن نحقق نفس النتائج الإيجابية في الدور الثاني، وعودتنا لأسوان ستشكل نقطة حاسمة فى بقائنا بالدوري.