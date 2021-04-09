شكرا لقرائتكم خبر عن المدير التنفيذى لـ"سيمبا": الأهلى علامة مسجلة أفريقيًا ويجب السير على خطاه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشادت باربرا جونزاليز، المدير التنفيذى لنادى سيمبا التنزانى، بمنظومة النادى الأهلى، مؤكدة أن القلعة الحمراء، علامة مسجلة فى كرة القدم الإفريقية، ويجب السير على نهجه، مشيرة إلى أن هذا لا يتوقف على كرة القدم فى الملعب فقط، بل فى البنية التحتية والاستثمار.



باربرا جونزاليز

ونشرت بربارا، صورة لها من داخل النادى الأهلى، عبر حسابها على انستجرام، وفى الخلفية دولاب الكؤوس والدروع والبطولات التى حصلت عليها القلعة الحمراء، صحبتها بتعليق: "يظل الأهلى دائما علامة مسجلة فى كرة القدم بالقارة السمراء، هذا لا يتوقف عند حدود الملعب فقط بل يتخطى ذلك بكثير".



باربرا جونزاليز

وأضافت بربارا: "يجب علينا جميعا أن نسير على خطاه فى كل شيء، البنية التحتية والمنشآت والاقتصاد والاستثمار، أيضا مستواهم العملى على منصات التواصل الاجتماعى وطريقة إدارتهم لهذه المنصات، كذلك التعامل مع اللاعبين وكيفية استقطابهم بالإضافة إلى أدائهم فى جميع الرياضات والألعاب المختلفة".





من ناحية أخرى، يستدرج فريق الأهلى نظيره سيمبا التنزانى، فى التاسعة مساء اليوم، الجمعة، على استاد "الأهلى والسلام"، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دورى أبطال إفريقيا، فى المباراة التى يبحث خلالها الفريق عن الأحمر عن تحقيق فوز معنوى بعد تأكد صعود الفريقين إلى دور الثمانية الإفريقى وحسم المركزين الأول والثانى عن المجموعة الأولى.

ويسعى الأهلى لتحقيق الفوز فى لقاء اليوم من أجل رد الاعتبار بعد الهزيمة من سيمبا فى الجولة الثانية بدور المجموعات، ولتحقيق فوز معنوى يكون حافزا للاعبيه على مواصلة العروض القوية، وتصحيح الأخطاء التى وقع فيها اللاعبين خلال مباراة المريخ الأخيرة وكذلك استعادة الثقة فى النفس بعد تراجع مستوى أكثر من لاعب خلال الفترة الماضية، أبرزهم محمد هانى وبدر بانون وعمرو السولية.