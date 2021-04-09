شكرا لقرائتكم خبر عن صفحة الأهلى تحتفل بعيد ميلاد أيمن أشرف بطل الثمانية ألقاب الحمراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت الصفحة الرسمية للنادى الأهلى عبر تويتر بعيد ميلادها مدافعها أيمن أشرف الذى يواكب اليوم فهو من مواليد 9 أبريل 1991، بدأ أيمن اشرف، مسيرته الكروية، مع النادي الأهلي، فهو أحد ناشئ الفريق، حيث كانت أول مباراة له بقميص القلعة الحمراء أمام اتحاد الشرطة عندما رحل جيلبيرتو عن الفريق، كما شارك أيضًا في مباراة الأهلي والزمالك موسم 2010 في اللقاء الذي انتهى بالتعادل الايجابي بثلاثة أهداف لكل منهما.

أيمن أشرف لعب لثلاثة أندية عبر مسيرته مع الساحرة المستديرة، والتى بدأها بين ناشئى النادى الأهلى، قبل أن ينتقل إلى بنى سويف ثم إلى سموحة، قبل أن يعود إلى بيته بالقلعة الحمراء موسم 2017/2018، ليبدأ مسيرة جديدة مع الفريق.

لعب أيمن أشرف فى غير مركزه لموسم كامل وتألق بمركز المدافع موسم 2017 عندما تولى حسام البدرى قيادة الفريق الأحمر ليوظفه فى قلب الدفاع بعد الإصابات التى عصفت بمدافعى الفريق، وتألق أشرف وثبت أقدامه فى هذا المركز، وعندما كان يحتاجه الأهلى فى مركزه الأساسى كظهير أيسر كان يؤدى على النحو المطلوب أيضاً.

وكان أيمن أشرف من القطع الأساسية للسويسري رينيه فايلر المدير الفني السابق للأهلى لأنه يمتاز باخراج الكرة بسهولة ودقة عالية من الخط الدفاعي وقدرته أيضا على اللعب بأكثر من مركز ، واستخدم فايلر أيمن أشرف في قلب الدفاع والجبهة اليسرى هذا الموسم واختاره على حساب التونسي علي معلول في بعض المباريات المهمة مثل موقعة الهلال السودانى بدوري الابطال الأفريقي.

ولم يختلف الحال مع قدوم الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفني الحالي للأهلى الذى يعتمد على الجوكر أيمن أشرف بصفة أساسية ، كما يعد اللاعب أيمن أشرف من الركائز في صفوف المنتخب المصري بالفترة الماضية وحاليا تحت قيادة حسام البدري الذي يستخدمه في مركز الظهير الأيسر ويظهر بصورة جيدة.

ومؤخراً قامت إدارة النادي الأهلي بتعديل وتمديد عقد أيمن أشرف، لمدة موسم إضافي لينتهي موسم 2024، كما قامت بتعديل عقده من حيث القيمة المالية خاصة وأن اللاعب يشارك في صفوف الفريق بشكل أساسي، ويقدم مستويات ممتازة مع الفريق الأحمر طوال السنوات الماضية.

وتوج أيمن أشرف مع الاهلى بثمانية بطولات بواقع خمسة ألقاب للدوري بجانب دوري الابطال الافريقى وكأس مصر وكأس السوبر المحلى.

وسيظل 16 سبتمبر 2016 محفوراً فى ذاكرة أيمن أشرف، حيث كانت والدته برفقة شقيقته فى الإسكندرية لزيارة أيمن، لكن القدر شاء أن يتعرضا لحادث مرور أدى إلى وفاتهما، كانت تلك الليلة بالنسبة لأيمن أشرف كالكابوس، حيث تذكرها بعد مرور سنتين وكتب على صفحته على تويتر، "منذ سنتين رحل أغلى اثنين عندى، أحاول أن أنسى كى أعرف كيف أعيش، لكن كل يوم يحصل أمر يذكرنى بهما، كنت أفضل فقدان الذاكرة لكن للأسف أتذكر كل التفاصيل، فلم أعد أحس بأى ألم، ما دام لا يوجد ألم أكثر من هذا."

"كلمات أيمن أشرف إن دلت على شيء فإنما تدل على حزنه العميق فى تلك الفترة، ولم يضاه ذلك الحزن مصيبته فى 2015 لما أصيب بالرباط الصليبى لما كان على أعتاب المنتخب المصرى فى زمن المدرب شوقى غريب، وغاب طويلاً عن الملاعب، لتتوالى المصائب على أيمن أشرف، لكنه مع مرور الوقت عرف كيف يلملم جراحه ويعود للحياة الطبيعية ويطوى صفحة حزينة قد تبقى فى ذاكرته لكنها لم تؤثر على مشواره الكروى رغم أنه فى بداية الصدمة فكر فى اعتزال الساحرة المستديرة والانزواء بعيداً.

ولكن أيمن أشرف عاد واختار الصمود وفتح صفحة جديدة فى حياته هى التحاقه بالقلعة الحمراء، وبدأ يستعيد مستواه شيئاً فشيئاً وعرف كيف يضمن مكانة أساسية رغب صعوبة المأمورية بوجود على معلول وصبري رحيل، إلا أنه آمن بقدراته وأصبح حجرا أساسيا فى دفاع الأهلي، لتتوالى المواسم ويتوج بثلاثية تاريخية مع فريقه الموسم الماضي، من بينها أبطال أفريقيا أمام الزمالك، ولأن المثل يقول "بعد الشدة يأتى الفرج"، شارك أيمن مع الأهلي فى كأس العالم للأندية وقدم مباراة كبيرة أمام الدحيل وفاز بجائزة أفضل لاعب فى المباراة، وساهم بشكل كبير فى وصول الفريق إلى المربع الذهبي رغم ضغط الدحيل في الشوط الثاني لكن الدفاع بقي صامداً وأنهى اللقاء بشباك نظيفة وتوج مع الاهلى بالبرونزية للمرة الثانية في تاريخ القلعة الحمراء ، وحجز موقعه في تشكيلة منتخب مصر بتألق وثبات وسط أقوى المحترفين