شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تجهز منتخب الأردن للدورى العالمى للكاراتيه ببلغاريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقيم المنتخب الأردنى للكاراتيه معسكرا مغلقا بالقاهرة، فى إطار الاستعداد للمشاركة فى منافسات الدورى العالمى المقرر إقامته ببلغاريا مايو المقبل، على أن يستمر المعسكر لحين موعد السفر للمشاركة فى البطولة.

ومن المقرر أن يتخلل المعسكر اللقاءات الودية بين منتخب الأردن، ومنتخبات القاهرة والإسكندرية، بالإضافة إلى المنتخب الأول.

واستقبل اتحاد الكاراتيه ممثلى الاتحاد الأردنى، وهم محمد إبراهيم مدرب المنتخب، ومنار شعث نائب رئيس الاتحاد ورئيسة البعثة، بالإضافة إلى مصطفى الفاعورى مدير الاتحاد، تم خلالها منحهم درع الاتحاد المصرى، وكان فى استقبالهم محمد دهراوى رئيس الاتحاد المصرى، وسيد نصر عضو مجلس إدارة الاتحاد.

وأعلن مسئولى الاتحاد موعد إقامة بطولة الرانك المصرى "التصنيف المحلى" لتقام فى الفترة من 9 إلى 11 يونيو على مستوى الأشبال، وفى الفترة من 16 إلى 19 لمرحلة الناشئين والشباب، وكان اتحاد الكاراتيه قد أقام بطولة كأس مصر، فى محافظة بورسعيد الاسبوع الماضى، وأطلق عليها اسم عبد المنعم البشبيشى رئيس الاتحاد الأسبق، تقديرا لاسم الرئيس الراحل للاتحاد.