شكرا لقرائتكم خبر عن الجبلاية: لم نخاطب اتحادات أوروبية لتعيين حكام أجانب للقمة والقرار النهائى غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مسؤولو اتحاد الكرة، أنه حتى الأن لم تتم مخاطبة أى دولة أوروبية لإستقدام حكام أجانب لمباراة القمة بين الأهلى والزمالك يوم 18 ابريل الجارى والمؤجلة من الأسبوع الرابع بالدورى المصرى.

وأوضح مسؤولو اتحاد الكرة أن القرار النهائى بشأن تعيين حكام مصريين أو أجانب لمباراة القمة سيتم حسمه غدا السبت، خاصة بعد بيان النادى الأهلى ومطالبته بتعيين حكام أجانب لمباراتىّ القمة المقبلتين.

تابع مسؤولو الجبلاية أن الوقت مازال متسعا لإستقدام حكام أجانب، ولكن لم يتم مخاطبة أى اتحاد أوروبى لاستقدام حكام أجانب للقمة حتى الأن.

وترددت أنباء مؤخرا حول إرسال مخاطبات إلى بعض الاتحادات مثل اليونان وصربيا وسلوفينيا والسويد والمجر لتعيين حكام أجانب لمباراة القمة، وهو ما نفاه مسؤولو الجبلاية.

وعبر مسئولو النادي الأهلي عن تقديرهم الخالص للتحكيم ‏المصري، وأكدوا ‏أن ‏المطالبة بإسناد مباراة القمة أمام الزمالك يوم 18 أبريل الجاري بالدوري المصري لحكام ‏أجانب لا تعني أبدًا التقليل من ‏شأن ‏الحكام المصريين.‏

وشدد مسئولو الأهلي على أنهم يثقون تماماً في قدرة التحكيم المصري وإمكانياته، وقالوا إنهم أبلغوا إدارة اتحاد الكرة بأن الوقت غير مناسب لإسناد القمة المقبلة لطاقم تحكيم مصري.

ويرى مسئولو الأهلي أن هناك مُتسعا من الوقت لاختيار طاقم تحكيم أجنبي من التصنيف الأول على ‏مستوى العالم، ويكون صاحب خبرات دولية كبيرة، ولا يزال هناك وقت كاف ليقوم اتحاد الكرة بمخاطبة الاتحادات الأوروبية فى هذ الشأن.‏