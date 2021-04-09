شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الحميد بسيونى يدعم هداف الدوري المصرى بطريقة خاصة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر عبد الحميد بسيونى المدير الفنى لطلائع الجيش، على استمرار منح لاعبه أحمد سمير هداف الدوري فرصة تسديد ركلات الجزاء فى مباريات الطلائع رغم إهداره لركلة جزاء فى مباراة الجونة الأخيرة، ويسعى بسيونى لمساعدة أحمد سمير فى التتويج بلقب هداف الدوري هذا الموسم فى ظل تسجيل اللاعب تسعة أهداف حتى الآن بفارق هدف وحيد عن الثنائى عمر كمال لاعب المصرى وحسام حسن لاعب سموحة حيث سجل كل منهما ثمانية أهداف، ورحل حسام حسن عن الدوري المصرى معاراً للدوري الليبى لنهاية الموسم فى صفوف أهلى طرابلس.

ونجح أحمد سمير فى تسجيل هدفين فى الرباعية التى فاز بها فريقه على الجونة فى عقر داره بالجولة الاخيرة للدوري رغم اهداره لركلة جزاء نجح أحمد عادل عبد المنعم حارس مرمى الفريق الساحلى فى التصدى لها، ويرى بسيونى أن أى لاعب معرض للفشل فى تسديد ركلة جزاء ولايصح تقييمه من خلالها لانها فى النهاية ركلات حظ وإنما يتم تقييم اللاعب بشكل كامل طوال المباراة.

ويستعد طلائع الجيش لمواجهة المصرى البورسعيدى بدور الستة عشر لبطولة كأس مصر والمقرر لها التاسعة والنصف مساء 15 أبريل الجارى على ستاد الإسكندرية بسبب الإيقاف بعد حصوله على الإنذار الثالث فى مواجهة الجونة بالدوري.

ومنح عبد الحميد بسيونى لاعبى فريقه راحة 48 ساعة من التدريبات عقب الفوز على الجونة بأربعة أهداف دون رد ، حيث من المقرر أن يستأنف الفريق تدريباته غداً السبت على ملعبه استعداداً لموقعة الكأس.

وحقق فريق طلائع الجيش فوزاً غالياً على نظيره الجونة بأربعة أهداف دون رد فى اللقاء الذى أقيم على استاد خالد بشارة بالغردقة ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدورى الممتاز، سجل أهداف الطلائع إسلام محارب فى الدقيقة 30 وناصر منسى فى الدقيقة 47 وسجل أحمد سمير الهدف الثالث للطلائع فى الدقيقة 48 ، وأضاف الهدف الثانى له والرابع لفريقه فى الدقيقة 81 وأهدر أحمد سمير أيضاً ركلة جزاء تصدى لها أحمد عادل عبد المنعم حارس الجونة.

وبذلك يرتفع رصيد طلائع الجيش للنقطة 17 ليحتل المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري بعدما لعب 18 مباراة فاز في 4 لقاءات وتعادل في 5 مواجهات وخسر 9 مباريات وسجل لاعبوه 21 هدفاً وتلقت شباكه 22 هدفاً.

فيما تجمد رصيد الجونة عند النقطة 21 فى المركز الحادى عشر بجدول ترتيب الدوري بعدما لعب 16 مباراة فاز فى 5 لقاءات وتعادل فى 6 لقاءات وخسر 5 مواجهات وسجل لاعبوه 19 هدفاً وتلقت شباكه 20 هدفاً ومازال لديه مباراتين مؤجلتين.