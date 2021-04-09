شكرا لقرائتكم خبر عن 3 أشقاء يحصلون على المركز الأول في بطولة مصر المفتوحة لرياضة الكيك بوكس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد الأشقاء الثلاثة، رقية ومعاذ وعائشة شريف سمير، المركز الأول والميداليات الذهبية، في ختام بطولة مصر المفتوحة للكيك بوكسينج لجميع الأعمار السنية، وذلك ضمن النشاط الرياضي لموسم 2020/2021، والتي ينظمها الاتحاد برئاسة محمد صبيح، وتقام الفعاليات في نادي طلائع الجيش.

حصل اللاعبين الثلاثة على المركز الاول بعد عده جولات، بالمنافسة مع لاعبين اخرين في نفس أعمارهم واوزانهم من مختلف المحافظات.

كشف الاتحاد المصري للكيك بوكسينج، في بيان له، عن أن عدد المشاركين في البطولة أكثر من 5 ألاف لاعب ولاعبة، بجميع الأعمار من الأندية ومراكز الشباب والأكاديميات المسجلة بالاتحاد، وأنه تم وضع إجراءات احترازية، خلال البطولة من أجل الوقاية من فيروس كورونا، من بينها التباعد الاجتماعي وتأمين اللاعبين والمدربين وجميع المشاركين في البطولة بالكشف الحراري والتعقيم الشامل والمستمر وتوفير طاقم طبي وسيارة أسعاف والتأكيد على أولياء أمور اللاعبين بالتواجد في المدرجات وفقا لقواعد التباعد الاجتماعي.

وقرر الاتحاد المصري للكيك بوكسينج تقسيم اللاعبين على مدى اليوم من أجل الوقاية من فيروس كورونا مع إقامة البطولة على مدى 4 أيام، من أجل توفير أقصى درجات الحماية للجميع من فيروس كورونا.