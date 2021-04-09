شكرا لقرائتكم خبر عن قبل ختام دور المجموعات الليلة.. تعرف على مشوار الأهلي في دوري أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يصل قطار الأهلي إلى المحطة الأخيرة في دور المجموعات ببطولة أفريقيا عندما يلعب مع سيمبا الليلة باستاد السلام، وخاض الأهلي مباريات كثيرة منذ إنطلاق النسخة الحالية من بطولة دوري أبطال أفريقيا التي يحمل المارد الأحمر لقبها بالفوز على الزمالك يوم 27 نوفمبر الماضي.

ويلتقي الأهلي مع سيمبا في التاسعة من مساء اليوم ،الجمعة، باستاد السلام ضمن منافسات الجولة الأخيرة لدور المجموعات.

وضمن الأهلي التأهل للدور ربع النهائي رفقة سيمبا وأن كان الأخير قد تأهل كأول المجموعة فيما تأهل الأهلي ثانياً.

الأهلي لعب في دور الـ32 ببطولة دوري أبطال أفريقيا أمام سونيديب بطل النيجر ، وفاز الأحمر في مباراة الذهاب بالنيجر بهدف نظيف يوم 23 ديسمبر الماضي قبل أن يفوز في لقاء الإياب بالقاهرة برباعية نظيفة يوم 5 يناير .

وإستهل الأهلي مشواره في المجموعة الأولى لدور المجموعات بالفوز على المريخ بثلاثية نظيفة يوم 16 يناير بالقاهرة ثم خسر من سيمبا بتنزانيا بهدف نظيف في الجولة الثانية يوم 23 فبراير ثم تعادل مع فيتا كلوب الكونغولي بهدفين لمثلهما بالقاهرة يوم 6 مارس في الجولة الثالثة.

وفي الجولة الرابعة ، فاز الأهلي على فيتا كلوب بالكونغو ببلاثية نظيفة يوم 16 ماربس قبل أن يتعادل الأهلي مع المريخ بالسودان بهدفين لمثلهما في الجولة الخامسة يوم 3 أبريل الجاري ويضمن التأهل لربع نهائي البطولة.