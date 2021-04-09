شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يقرر مشاركة منتخب 2006 فى بطولة كأس العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت اللجنة التى تدير اتحاد الكرة، مشاركة منتخب مصر مواليد 2006 بقيادة مؤمن سليمان، في بطولة كأس العرب للشباب التي تنطلق في مصر خلال الفترة المقبلة.

ووافق الاتحاد العربى لكرة القدم على اسناد تنظيم ثلاثة من بطولاته للموسم الحالي إلى الاتحاد المصري لكرة القدم وهي على النحو التالي: ⁃ كأس العرب لكرة القدم داخل الصالات خلال الفترة من 20 إلى 30 مايو المقبل.

⁃ كأس العرب للمنتخبات الوطنية للشباب تحت 20 سنة خلال الفترة من 17 يونيو إلى 3 يوليو المقبلين.

⁃ كأس العرب للسيدات خلال الفترة من 24 أغسطس إلى 6 سبتمبر المقبلين.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد تقدم بطلب إلى الاتحاد العربي خلال الشهر الماضي مبديا استعداده لتنظيم البطولات الثلاثة.