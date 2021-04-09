الامارات | "العجوز" بوفون يصل مرحلة السخرية من نفسه

شكرا لقرائتكم خبر عن "العجوز" بوفون يصل مرحلة السخرية من نفسه والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشر أسطورة حراسة المرمى الإيطالي جيانلويجي بوفون (43 عاماً) صورة يسخر فيها من نفسه بعدما سدد كرات طويلة خلال مباراة فريقه المؤجلة أمام نابولي في الدوري الإيطالي (2-1)، ضارباً عرض الحائط الأساليب الحديثة الجديدة في كرة القدم التي تعتمد على عملية البناء من نقطة الصفر عبر حارس المرمى للمدافعين ثم تسلسلها نحو الهجوم.

وكتب بوفون على حسابه في "تويتر": "بناء اللعب من الخلف.. نسخة بوفون"، مرفقة بصورة ضاحكة.

الملفت أن بوفون كان أحد أفضل نجوم المباراة على الرغم من أنه الحارس الثاني في الفريق خلف البولندي فويتشيك تشيزني الذي لم يظهر في الموسم الحالي بمستوى طموح عشاق اليوفي.

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