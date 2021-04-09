الامارات | مبابي يبلغ سان جيرمان بقراره النهائي.. وبرشلونة يخطط لإفساد مخطط مدريد

شكرا لقرائتكم خبر عن مبابي يبلغ سان جيرمان بقراره النهائي.. وبرشلونة يخطط لإفساد مخطط مدريد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أبلغ الفرنسي كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي ناديه بموقفه النهائي حول مستقبله مع الفريق في الموسم المقبل، مقرراً بشكل نهائي الرحيل في يونيو المقبل.

وقالت إذاعة "كادينا سير" الإسبانية على حسابها في "تويتر" أن مبابي يريد الانتقال إلى ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة"، مشيرة إلى أن "ريال مدريد يعمل حالياً على الجمع بين مبابي والفتى الذهبي الآخر النرويجي إيرلينغ هالاند نجم بوروسيا دورتموند الألماني في الموسم المقبل".

ويمتد عقد مبابي مع سان جيرمان في يونيو 2022 وسط محاولات مستمرة من باريس لإقناعه بالاستمرار غير أن الفرنسي الشاب البالغ 22 عاما، يسعى إلى تجربة احترافية جديدة تضعه في مقدمة اللاعبين المرشحين للكرة الذهبية واستنساخ المسيرة الرائعة التي صنعها قدوته البرتغالي كريستيانو رونالدو.

من جهة أخرى، يبذل رئيس نادي برشلونة خوان لابورتا جهوداً كبيرة للحصول على ورقة النجم الآخر هالاند وحجبها عن ريال مدريد، لأنه يعلم بأن مخطط النادي الملكي إذا نجح فإن الأخير سيفرض سطوته على الدوري الإسباني لسنوات بالثنائي الفعال مبابي وهالاند.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news