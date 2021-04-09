شكرا لقرائتكم خبر عن مشاهدة مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني .. التشكيل المتوقع للمارد الأحمر والقنوات الناقلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقر الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، بشكل كبير على التشكيل الذي سيخوض به مواجهة سيمبا التنزاني في دوري أبطال إفريقيا.

المباراة تنطلق في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر، ويحتضنها ملعب السلام وي الأهلي بالقاهرة.

وضمن الأهلي التأهل رفقة سيمبا إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، وحجز حامل اللقب البطاقة الثانية في المجموعة خلف بطل تنزانيا المتصدر.

المباراة منقولة عبر شاشة بي ان سبورتس المشفرة في الموعد سالف الذكر.

كما تنقلها قناة أون تايم سبورتس على البث الأرضي، كذلك قناة مكسبي الفضائية وترددها 11411 أفقي بمعدل ترميز 27500.

ويأتي تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة سيمبا كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: محمد هاني، بدر بانون، أيمن أشرف، أحمد رمضان بيكهام.

الوسط: عمرو السولية، أليو ديانج.

وسط الهجوم: محمد مجدي أفشة، حسين الشحات، جونيور أجايي.

وفي الهجوم: محمد شريف.

تنطلق اليوم الجمعة 9 أبريل 2021 مباراة الأهلي المصري وسيمبا التنزاني في دوري أبطال أفريقيا في الجولة الختامية من مجموعات دوري أبطال أفريقيا 2020-2021 .

وتأكد صعود النادي الأهلي مع سيمبا التنزاني إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد أن ضمن الحصول على المركز الثاني فى المجموعة خلف سيمبا التنزاني متصدر المجموعة .

وتريد جماهير الأهلي مشاهدة مباراة الأهلى وسيمبا التنزاني في دوري أبطال أفريقيا 2021 وتبحث جماهير الأهلي عن موعد مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني فى دوري أبطال أفريقيا 2021 عبر محركات البحث .

وأظهرت محركات البحث أن جماهير الأهلي تريد معرفة موعد مباراة الاهلي وسيمبا التنزاني والقنوات الناقلة ومشاهدة البث المباشر للمباراة ومعرفة ترتيب الفريقين في المجموعة خلال الساعات الأخيرة .

وتلعب مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر في بث مباشر في ملعب السلام وي الأهلي بمحافظة القاهرة .

وتستطيع مشاهدة مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني على قناة بين سبورت beIN Sports HD 4 في بث مباشر للمباراة وإذا لم تتمكن من معرفة تردد القناة تستطيع مشاهدة المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس البث الأرضي من داخل مصر .

وتنقل المباراة أيضاً عبر قناة مكسبي الفضائية وتردد قناة مكسبي هو 11411 أفقي بمعدل ترميز 27500 .

,صعد النادي الأهلي لربع نهائي دوري أبطال أفريقيا رغم تعادله أمام المريخ السوداني بهدفين لمثلهما على أرض ملعب المريخ ضمن منافسات الجولة قبل الأخيرة من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا 2021.

وتأهل الأهلي رسمياً بفضل فوز سيمبا التنزاني على نظيره فيتا كلوب برباعية مقابل هدف، ليصبح الأهلي 8 نقاط في المركز الثاني خلفا للمتصدر سيمبا برصيد 13 نقطة، بينما توقف رصيد فيتا كلوب عند النقطة 4 والمريخ السوداني في المركز الأخير بنقطتين.