أوزيل يستخدم صورة مسجد أحمد ابن طولون في يوم عيد المسلمين

احتفل مسعود أوزيل بيوم الجمعة، يوم عيد المسلمين، عبر حسابه الشخصي بـ تويتر مستخدمًا صورة له مع خلفية مسجد أحمد ابن طولون.

ونشر مسعود أوزيل عبر حسابه الشخصي بـ تويتر: "أنا ممتن لكل محنة جعلتني أقرب إلى الله!."

"جمعة مباركة على كل المسلمين والمسلمات."

I am grateful for every trial that pushed me closer to Allah! 🤲🏼🇪🇬❤️🕌

جمعة مباركة على كل المسلمين والمسلمات#JummaMubarak#hayirlicumalar pic.twitter.com/Mo9tqmSfPw