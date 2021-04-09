اخبار الرياضه

أوزيل يستخدم صورة مسجد أحمد ابن طولون في يوم عيد المسلمين

0 نشر
أحمد شفيق 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن أوزيل يستخدم صورة مسجد أحمد ابن طولون في يوم عيد المسلمين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار و خليك في الملعب

احتفل مسعود أوزيل بيوم الجمعة، يوم عيد المسلمين، عبر حسابه الشخصي بـ تويتر مستخدمًا صورة له مع خلفية مسجد أحمد ابن طولون.

ونشر مسعود أوزيل عبر حسابه الشخصي بـ تويتر: "أنا ممتن لكل محنة جعلتني أقرب إلى الله!."

"جمعة مباركة على كل المسلمين والمسلمات."

وكان صانع الألعاب الألماني قد اختار نشر هذه الصورة تزامنًا مع يوم الجمعة، مستخدمًا إيموجي يحمل العلم المصري في إشارة إلى موقع المسجد الأثري الشهير بالقاهرة.

  • الوضع في مصر

  • اصابات

    185,922

  • تعافي

    143,575

  • وفيات

    10,954

الكلمات الدلائليه
مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا