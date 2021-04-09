شكرا لقرائتكم خبر عن أوزيل يستخدم صورة مسجد أحمد ابن طولون في يوم عيد المسلمين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

احتفل مسعود أوزيل بيوم الجمعة، يوم عيد المسلمين، عبر حسابه الشخصي بـ تويتر مستخدمًا صورة له مع خلفية مسجد أحمد ابن طولون.

ونشر مسعود أوزيل عبر حسابه الشخصي بـ تويتر: "أنا ممتن لكل محنة جعلتني أقرب إلى الله!."

"جمعة مباركة على كل المسلمين والمسلمات."

I am grateful for every trial that pushed me closer to Allah! 🤲🏼🇪🇬❤️🕌

جمعة مباركة على كل المسلمين والمسلمات#JummaMubarak#hayirlicumalar pic.twitter.com/Mo9tqmSfPw — Mesut Özil (@MesutOzil1088) April 9, 2021

وكان صانع الألعاب الألماني قد اختار نشر هذه الصورة تزامنًا مع يوم الجمعة، مستخدمًا إيموجي يحمل العلم المصري في إشارة إلى موقع المسجد الأثري الشهير بالقاهرة.