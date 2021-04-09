شكرا لقرائتكم خبر عن الإصابة تطيح بـالحكم لاهوز من إدارة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أعلن الإتحاد الإسباني اليوم أن الحكم ماتيو لاهوز، المكلف بإدارة مباراة الكلاسيكو المرتقبة بين ريال مدريد وبرشلونة يوم السبت في الدوري الإسباني، لن يكون قادرًا على خوض المباراة بعد تعرضه للإصابة، وسيحل مكانه الحكم خيل مانزانو.

⚠️ OFICIAL | Cambio por lesión muscular en la designación arbitral de la J30 de Primera División: @realmadrid 🆚 @FCBarcelona



🔗 https://t.co/XHASI9yOks pic.twitter.com/LTIcg4fY7l — RFEF (@rfef) April 9, 2021

وأدار الحكم مانزانو 13 مباراة في الليجا هذا الموسم، من بينهم مباراة لبرشلونة وثلاث مباريات لريال مدريد.

ولا يمتلك الفريقان ذاكرة جيدة مع الحكم البالغ من العمر 37 عامًا في المباريات التي ادارها لهما هذا الموسم، فبرشلونة سقط في فخ التعادل على ملعبه ضد إشبيلية في المباراة الوحيدة التي قادها الحكم لهم هذا الموسم في الدوري، في حين حقق ريال مدريد الفوز على أتلتيك بيلباو بنتيجة 3-1 وتعادل بنتيجة 1-1 على ملعبه ضد ريال سوسيداد في مباراتين أدارهما الحكم مانزانو، لكن تبقى العلامة الأبرز لهم مع الحكم هي مباراة فالنسيا التي خسروها بنتيجة 4-1، ويومها تم احتساب 3 ركلات جزاء لصالح المنافس.

إنها مباراة حاسمة لكل من ريال مدريد (63 نقطة) وبرشلونة (65 نقطة)، الذين بحاجة إلى الفوز إذا كانا يريدان الاستمرار في القتال على لقب الدوري الإسباني 2020-2021 مع تصدر أتلتيكو مدريد لليجا حاليًا (66 نقطة). من يخسر مواجهة الكلاسيكو قد يخرج من السباق على اللقب، وقد لا يكون التعادل جيدًا لأي من الجانبين.